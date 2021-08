Debatt: C: Vi har inte råd med ett byggstopp längs våra länsvägar

Under sommaren har trafikverket kommit med en specificering av fördelningen av infrastrukturmedel till länets regionala transportinfrastruktur för kommande planperiod. För vårt län är det en katastrof.

Eftersom man valt att avräkna alla fördyringar av de projekt som fanns under föregående planperiod, kommer inte mer än 10-15 miljoner kronor per år att återstå för Jämtland och Härjedalen mellan 2022 och 2025. Det innebär att inga nya projekt kan starta i länsvägnätet under de kommande fyra åren, trots att det finns ett akut behov av utveckling.

Grundproblemet är att det finns för lite pengar i anslaget till länsinfrastrukturen. Trots att Jämtlands län har samma yta som Skåne, Blekinge och Småland tillsammans, är våra anslag i samma storleksordning som Blekinges.

Den extremt låga tilldelningen i kombination med en fördyring som skett under byggtiden har nu lett till att alla de miljoner som spenderats på att planera kommande projekt riskerar att förslösas. Vägbyggen måste börja inom fem år från planantagande, annars behöver stora delar av arbetet göras om. Det är vad som nu kommer att hända.

Väganslagens fördelning behöver göras om i grunden. I dagsläget tar den för stor hänsyn till befolkningsmängden, och inte tillräcklig hänsyn till mängden vägar, trafikbelastningen och utvecklingen lokalt.

Jämtlands län är transportintensivt, och belastningen på våra vägar är större än vad befolkningsstorleken skvallrar om. Dels söker sig många turister till länet för att njuta av vår vackra natur, och dels går många tunga transporter med inte minst skogsråvara längs våra vägar. Om vi ska kunna fortsätta att både bo och leva här, och samtidigt försörja Sverige med gröna alternativ för bostadsbyggande, energitillverkning, plast och textilier, måste vägarna kunna forsla råvaran.

Vi har inte råd med ett byggstopp längs våra länsvägar. Regeringen behöver skyndsamt skjuta till medel för att utvecklingen av vägnätet i Jämtlands län inte ska avstanna.

Per Åsling, riksdagsledamot Centerpartiet

Hanna Wagenius, första ersättare till riksdagen Centerpartiet