Debatt: C: Viktigt att FN:s barnkonvention efterlevs i praktiken

Den 1 januari i år var en historisk dag då FN:s barnkonvention blev svensk lag. Konventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling efter många års förhandlingar. För första gången var barns mänskliga rättigheter i fokus och en internationell standard sattes för hur man ska skydda barn och garantera dem mänskliga rättigheter som överlevnad, utveckling och utbildning.

År 2000 gjordes två viktiga tillägg, att begränsa användandet av barn i krig och att kriminalisera trafficking av barn, barnprostitution och barnpornografi.

Hittills har 196 stater anslutit sig till barnkonventionen och därmed förbundit sig att följa den. Endast USA har fortfarande inte anslutit sig. Av de 196 länderna har 94 redan gjort barnkonventionen till nationell lag och 1 januari i år blev Sverige alltså det 95:e landet att lagstifta om barns mänskliga rättigheter. Vad innebär då detta för skillnad?

Att barnkonventionen blir lag innebär inga nya rättigheter för barn, men är ändå ett oerhört viktigt steg för att stärka barns rättigheter i praktiken.

Övriga svenska lagar ska ses över och anpassas till konventionens bestämmelser så att barns rättigheter lyfts fram och domstolar med flera måste på ett tydligare sätt ta hänsyn till att barnets bästa ska komma i första hand samt till barns rätt att komma till tals. Barnkonventionen kan nu också åberopas i svenska domstolar som vilken lag som helst, något som förut inte var möjligt.

Detta blir särskilt viktigt för barn som utsätts för våld, lever i hemlöshet, drabbas av sexuella övergrepp, är föremål för vårdnadstvister eller som ansökt om uppehållstillstånd och asyl. Tidigare har utsatta barn ibland gått miste om hjälp när deras föräldrar motsatt sig insatser från till exempel socialtjänsten, nu görs det ännu tydligare att barn har egna rättigheter.

I Norge är barnkonventionen lag sedan 2003 och den norska barnombudsmannen menar att barns ställning utan tvivel har stärkts i dessa sammanhang.

Även om de flesta barn i Sverige har det bra, vet vi också att många barn och unga far illa på olika sätt. Allt fler lider av psykisk ohälsa och omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag.

Enligt Rädda Barnen har nästan ett av sju barn någon gång blivit slagen av en vuxen, en fullständigt oacceptabel siffra då ett endaste barn naturligtvis är ett barn för mycket.

För Centerpartiet är det en central fråga att säkerställa att alla barn får en så trygg uppväxt som möjligt och likvärdiga förutsättningar att lyckas i livet oavsett bakgrund.

Vi vill på alla sätt som går förebygga att barn hamnar i utsatthet, bland annat genom att satsa på tidiga insatser till barn och unga i riskzon samt på skolan.

Ansvaret att säkerställa att barnkonventionen efterlevs i praktiken vilar bland annat på landets kommuner och vi i Centerpartiet i Östersunds kommun ser det som ett stort och viktigt ansvar att säkerställa att barns rättigheter integreras i våra politiska beslutsprocesser.

Att satsa på våra barn är att satsa på framtiden.

Bosse Svensson (C) ordförande kommunstyrelsen, Kerstin Arnemo (C) ledamot, Magnus Andersson (C) ledamot, Sara Wikman (C), ledamot, Magnus Rönnerfjäll (C) ersättare, Kristina Grahn Persson (C) ersättare, Effie Kourlos (C) ersättare