Debatt: Corona hotar Storsjöcupen och många idrottsföreningar

När världen vänds upp och ner behöver vi fasta punkter. Idrotten är en sådan för många, inte minst barn och ungdomar.

Det är viktigt att vi redan nu vidtar åtgärder så att våra idrottsföreningar kan fortsätta med sin verksamhet på bästa möjliga sätt genom krisen och har möjlighet att blomma ut igen när stormen är över.

Stora mästerskap har ställts in och sommarens OS och fotbolls-EM får vänta till nästa sommar. De stora publiksporterna förlorar miljoner i intäkter. Resten av samhället känner också av nedgång i besöksnäringar och restaurangbranschen.

Men det är inte bara elitidrotten som drabbas hårt ekonomiskt. Breddidrotten är än mer känslig för publik- och deltagarbortfall då den inte har alternativa inkomstkällor såsom tv-avtal, stora sponsorer, souvenirbutiker och dyra spelarförsäljningar.

Föreningar som bygger årets ekonomi på stora breddtävlingar som till exempel. Storsjöcupen, motionslopp och marknader, kommer att få det mycket svårt att kunna bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet de närmaste åren.

Små föreningar har dessutom sponsornätverk, som oftast består av små företag. Samma företag som drabbas hårdast av coronaviruset och därmed får mindre resurser att lägga på sponsorskap.

Träningsavgifter är många gånger ett livsviktigt tillskott för många idrottsföreningar. I dessa tider ställs de inför ett dilemma när medlemmar inte får valuta för pengarna de redan betalat. Ska föreningarna betala tillbaka delar av pengarna när de samtidigt drabbas av så många andra ekonomiska bakslag?

För att hjälpa föreningarna har vi från Riksidrottsförbundet fattat ett beslut, att det lokala aktivitetsstödet inte minskar på grund av färre aktiviteter.

Men även kommunerna har sina egna aktivitetsstöd. Hur resonerar kommunerna i Jämtlands län när föreningarna rapporterar in färre aktiviteter? Vi vill uppmana kommunerna att på motsvarande sätt stötta upp för att rädda föreningarnas samhällsnyttiga och ideella arbete även framöver.

Det vi redan nu vet är att ungdomar kommer att behöva en meningsfull fritid. Det finns få aktörer som gynnar folkhälsan så mycket som idrotten. Frågan kommunala företrädare bör ställa sig är: Vilka kostnader möter oss som samhälle om det lokala idrottslivet dör?

Vi ser att kommuner har stora möjligheter att ge en hjälpande hand till föreningslivet. Det kan handla om omedelbar nolltaxa för lokalhyror, kostnadsfria avbokningar, lokal- och anläggningsbidrag till de som hyr lokaler av annan part än kommun alternativt använder egen anläggning, förlängda betalningstider etcetera.

Vi vill uppmana kommunerna i länet att bjuda in sina idrottsföreningar till en träff där ni kan samtala om vilket stöd idrottsföreningarna i just din kommun behöver. Då kan vi tillsammans ta oss an coronaviruset, och vara trygga i att idrotten lever även i framtiden.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Jan Bergström, ordförande

Niclas Bromark, distriktsidrottschef