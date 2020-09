Debatt: Cuf: Hyckleri av S om sjukvårdspolitiken

Det är mycket just nu. Vi lever alla under en pandemi som påverkar oss alla i vår vardag, och det sker stora förändringar i vår sjukvård. Stora förändringar som gör människor upprörda. Jag har all respekt för det.

Men låt oss vara tydliga med en sak: Vi står där vi står i dag för att tidigare styre har fört en politik som gett oss ett underskott på 1,5 miljarder kronor. Det är en sjukligt stor siffra, det är svårt att ens föreställa sig hur mycket pengar det handlar om.

Något som också är så stort att det knappt går att föreställa sig är konsekvenserna om vi inte sanerar ekonomin. Vi i Jämtland kommer inte att ha ett sjukhus kvar.

Detta bör vara underförstått vid det här laget, men bara tanken får det att vändas i magen. Då är det magstarkt av diverse debattörer att i osakliga och vridna inlägg beskylla majoriteten för privatiseringsiver och påstå att man inte bryr sig om sjukhusets arbetare när det är besluten de själva tagit som har försatt oss i denna situation.

Debatt: SSU: Privatiseringsiver präglar de blågrönas styre i Region JH (7 september)

För de flesta är det självklart att politiker inte ska debattera scheman och planera arbetstider, det är en fråga för arbetsgivare och facken att förhandla om. Det finns också en skillnad på att debattera och föra dialog, det bör man ha med sig.

Men om man läser gällande regionplan så ser man att inflytande, ledarskap, utvecklingsmöjligheter, anställningsvillkor och arbetsmiljö är viktiga områden att arbeta med för dem som styr regionen. Jag har förtroende för att man då verkar därefter.

Regionen får också kritik för att ha gett miljoner till privata vårdaktörer, men om regionens egna hälsocentraler använder mer pengar än de har i budget så måste Nya Närvården, Fjällhälsan, HC Offerdal och HC Ripan också ha samma ekonomiska utrymme, det är inte mer än rätt.

Det här är något man också har gjort tidigare år, med den lilla skillnaden att tidigare styre betalat dessa men med tre års eftersläpning. Nu har ledningen betalat ut för tre år så att man äntligen är i kapp.

Röda partiers avsmak för privata aktörer är väl inget nytt för någon men faktum är ändå att de undersköterskor, sjuksköterskor, och läkare som arbetar där också sliter i vården, precis som alla andra. Varför ska inte dessa få verka under samma förutsättningar som sina yrkeskolleger?

Vidare så får ledningen även kritik för en försäljning av Landstingsbostäders fastigheter. Det krävs inte mycket för att förstå att bostäder inte är regionens kärnuppgift och att det är ett av de många åtgärder som görs för att få bukt med underskottet som vi nu står med.

Debatten kan inte fortsätta som den har sett ut. Problemen vi står inför löser vi inte genom personangrepp, förolämpningar och idiotförklaringar. Dialog, sunt förnuft, och en vilja att behålla vårt enda sjukhus - det är vad som behövs för att vi ska ta oss igenom detta. Men är det något som regionens sjukvårdspolitik klarar sig utan är det Socialdemokraternas hyckleri.

Kristina Berging, distriktsordförande Cuf Jämtland