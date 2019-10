Debatt: Därför har Norrland världens främsta förutsättningar för energiintensiv industri

När Östersunds kommun deltog under Almedalsveckan i somras gjorde de det under parollen ”Därför har Norrland Sveriges bästa levnadsvillkor”. I ljuset av att ännu en nätverksjätte just nu håller på att etablera sig i Norrland känns budskapet både ödmjukt och missriktat.

Norrland erbjuder just nu världens främsta förutsättningar för den energikrävande industrin. För de politiker som verkligen vill säkra Norrlands framtid är det dags att profilera detta – inte i Almedalen utan i Silicon Valley. Det finns i sammanhanget tre huvudsakliga säljargument som de särskilt bör betona:

Priset: Om en kilowattimme el kostar 1,57 kronor i Kalifornien (16 US cent) och man förbrukar stora mängder el är det naturligt att söka sig till marknader där priset är lägre. I Sverige är priset för en kWh el i dag cirka 38 öre.

Det kan vara svårt att exempelvis US Steel att flytta verksamheten eftersom dess investeringar redan är gjorda i ett annat land. Men för de företag som ändå behöver nyinvestera i servrar och byggnader blir Norrland genast intressant om dess elpris är en fjärdedel av det pris man betalar idag.

Kylan: Vår planet blir varmare. För den som planerar att investera i servrar och annan utrustning som måste kylas ned är det naturligt att söka sig till kallare delar av vår jord. I Kalifornien är den årliga medeltemperaturen 16 grader Celsius. I Jämtland är motsvarande medeltemperatur 1,9 grader.

Vissa perioder kommer en serverhall knappast att behöva kylas alls om den ligger i Jämtland eller någon annan del av Norrland. Alaska hade möjligen kunnat konkurrera om det inte hade varit för det högre elpriset. Alaska har liksom Kalifornien ett elpris som ligger över de flesta övriga stater i USA.

Miljön. Till skillnad från många andra delar av världen är vår elproduktion i Sverige i det närmaste helt fossilfri. Genom utbyggnaden av vind- och vattenkraft i Norrland är elproduktionen här helt fossilfri för generationer framåt.

För företag som vill verka långsiktigt och hållbart är det inte längre möjligt att vara beroende av kol och gasbaserad elproduktion. För miljömedvetna investerare blir således norra delen av Sverige svårt att välja bort eftersom få andra platser kan konkurrera.

Det vi just nu ser i form av nya industrietableringar i Norrland är bara är en början på en helt ny era. De som redan har etablerat sig kommer förmodligen att investera mer, men även andra verksamheter som kräver stora mängder el och kyla kommer att vara intresserade.

De massiva investeringarna i förnyelsebar elproduktion i Norrland som har pågått under 2000-talet, på nu över 100 miljarder kronor, kommer således få en svans av nya företagsetableringar i elintensiv och kyl-beroende företag. Och allt detta utan miljarder i stöd från svenska staten.

Om bara de folkvalda vet att förvalta detta gynnsamma läge går Norrland just nu en mycket ljus framtid till mötes.

Björn Öberg, advokat inriktad på energi- och infrastrukturprojekt