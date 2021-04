Debatt: Det här duger inte, Telia!

Nej Telia, det här duger inte. Tompratet om vår säkerhet och trygghet fungerar kanske i er verklighet, men inte den verklighet som vi abonnenter lever i och under.

Jag bor i Stockholm och har en kåk i Rörvattnet och en bror som lever ensam i Östersund. Under hela det här året har min bror åkt ut och in på lasarettets olika avdelningar, ett tag på IVA, hem och så in tillbaka efter ett dygn eller ett halvt – igen och igen.

Tills detta hände har räkningar och inbetalningar skötts prickfritt utan någons inblandning. Hemma fanns nu i slutet på mars, när både han och jag är där samtidigt, post att ta itu med. Och telefonen är avstängd. Sista betalningsdag 31 mars. Jag swishar slant den 28:e. Men telefonen, hans livlina, stängdes av den 23:e …

Alla viktiga är förstående och vänliga att reda ut saker med utom Telia. Nej, för vår ”trygghet och säkerhet” krävs sedan två dagar en 10-siffrig kod att öppna upp avstängd telefon med. Den skickas till abonnentens folkbokföringsadress. Till mig, siffror här och nu? Nej, nej. Posta till mig? Nej, nej.

Det blir 27 mil tur och retur för att hämta brev, just för min säkerhets och trygghets skull efter aprilsnöstorm.

Dagen innan möter jag bekanta att påsk-småprata lite med. Britt-Inger som försöker reda ut sin gamla mammas affärer. Alla går bra utom med Telia. Där kan hon inte ens får reda på hur stor skulden är. Med Halebop går det bra.

I Skärvången ska jag köpa ost och bröd. Jag kan inte swisha på mejeriet. Får hjälp av en annan kund med Telenor. Brödet får jag kredit på och kan ordna det sen. Telia fungerar inte Skärvången, har varit krångligt länge, reparationen dröjer. För vår trygghets och säkerhets skull…

På hemvägen blir det pratstund med åkaren Ola och renskötaren Elin. De kämpar för att kopparledningen upp på fjället till Stensjön ska få vara kvar så länge den fungerar eftersom det inte är löst med mobilkontakt. Än?! Telia går det inte att resonera med.

Trygghet och säkerhet för renägare och lastbilschaufförer handlar om kontakt. Elin är både gråtfärdig och arg. Också för att hon blir bemött med oförskämd ilska av Telia.

När jag efter mycket knapptryckande och väntan får kontakt med Telia på 90 200, får jag reda på att det kostar 195 kronor att sätta på telefonen igen. Den kostnaden skulle jag ha varit förvarnad om. Jo, så är det, säger 90 200.

Kan jag swisha? Nej, kommer på räkningen. Prata med ekonomiavdelningen om en kund som under hela sin tid som telefoninnehavare (bortåt 60 år) aldrig slarvat med en inbetalning går inte!

Nej, för vår säkerhets skull och tryggheten, höll jag på att glömma.

Christina Falkengård, som högaktningsfullt kan sk-ta i Telia i Stockholm, men inte i Jämtland