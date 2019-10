Debatt: Det måste bli slut på det negativa pratet om skidtunneln i Gällö

I diskussionerna kring skidtunneln i Gällö hör man att vissa ställer sig frågan vad som i stället skulle ha kunnat ske om inte Bräcke kommun tagit initiativet till bygget av en skidtunnel i Gällöberget, utan lämnat stafettpinnen till en entreprenör.

Svaret är enkelt, det skulle inte ha kunnat inträffa. Detta då den tidigare ägaren till bergrumsanläggningen, Försvarets Materielverk (FMV), har regler som innebär att försäljning av deras fastigheter endast tillåts ske till annan offentlig aktör.

Faktum är att hade inte Bräcke kommun visat intresse för anläggningen så hade FMV gått vidare med sin ursprungliga plan – att stänga anläggningen. Alla ingångar hade med största sannolikhet i dag varit igenmurade.

Det är värt att påpeka,att aktiebolaget som äger tunneln, Mid Sweden 365, förutom kommunens majoritetspost har ett antal privata delägare vilka varit med från start. Ofta mindre företagare i bygden, inte sällan verksamma inom besöksnäringen.

Bolaget har sex styrelseledamöter varav kommunen utser en. Tre av de övriga är framgångsrika lokala egna företagare samt två med lång erfarenhet som anställda inom affärslivet. Visar inte det att bolaget har just den entreprenörsförankring som krävs och efterfrågas men som vissa menar saknas?

Så till frågan om de medel som Bräcke kommun lägger på anläggningen för att täcka underskottet i driftsbudgeten kan anses vara oproportionerligt stora.

Tunnelns förväntas i år generera ett underskott i storleksordningen 1,5 miljoner kronor. Det innebär en kostnad motsvarande 234 kronor per kommuninvånare.

Bräcke kommun har en nettokostnad för övriga idrotts- och fritidsanläggningar motsvarande 674 kronor per invånare, således totalt 908 kronor. Detta att jämföra med Östersunds kommun som för samma ändamål lägger ner 1 572 kronor per invånare, Krokom 1 039 kronor och Härjedalen 1 414 kronor per invånare.

Med detta sagt inget fel med nivån på våra grannkommuners satsningar. Folkhälsobefrämjande anläggningar kan inte vara fel. Men Bräcke lägger således betydligt mindre per kommuninvånare på detta än vad flera av våra grannar gör. Inklusive driftkostnaden för tunneln.

Det måste vara slut med det här att prata negativt om skidtunneln i Gällö. Fler och fler får upp ögonen för hur fin anläggningen är. Antalet besökare ökar. Fler och fler föreningar lägger sina träningsläger där. Norska landslaget testar vallor i tunneln. Steinkjers skidklubb köper årskort i tunneln till alla sina ungdomar eftersom tunneln ligger så nära!

Ett av Östersunds kommuns övergripande mål är att öka antalet gästnätter med 9 000 per år och att därför verka för publika evenemang som lockar besökare till kommunen.

Det tar cirka 40 minuter med bil från centrala Östersund till tunneln i Gällö. Vår regions problem är väl inte att det är för många besöksmål i närområdet. Vi måste i stället tillsammans i positiva ordalag marknadsföra de som finns, där skidtunneln självklart är ett av dessa!

Torbjörn Näslund, Hosjö, Bräcke kommun