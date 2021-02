Debatt: Det talas för lite om vindkraftens miljöbelastning

Vindkraftutbyggnaden utmanar många intressen i samhället. Senast i ett debattinlägg gav fastighetsägarna i Offerdal sin syn på saken när det gäller den eventuella utbyggnaden i Vallsta- Nordbyn.

Debatt: Markägare: Vindkraft i Offerdal öppnar för tillväxt och ökad sysselsättning (28 januari)

Deras främsta argument för en utbyggnad är ekonomiska intressen som i förlängningen förhoppningsvis ska skapa arbetstillfällen och möjliggöra utveckling i kommunen.

Den förhoppningen finns det erfarenhetsmässigt lite grund för. I de kommuner i Norrlands inland där det skett en stor utbyggnad kan man inte se någon större effekt vad gäller ökade långsiktiga arbetstillfällen eller att vindkraftsindustrin bidragit till utveckling av bygden.

Under själva byggtiden ökar självklart arbetstillfällena för åkare och företag som direkt har inblandning i själva byggprojekten, men på längre sikt har kommunerna haft lite att hämta. När vattenkraften byggdes ut, så var argumenten desamma, men verkligheten talar för sig själv. Varken arbetstillfällen eller skatteåterbäring i någon storlek har kommit kommunerna tillgodo.

Under vattenkraftutbyggnaden gjordes stora ingrepp i vattensystemen och oåterkallelig åverkan på naturen och många människor förlorade sina hem. De kommuner som upplåtit mark och älvar till de stora bolagen får knappt något tillbaka från vinsterna eller från skatten som går till staten.

När det gäller vårt län har så gott som alla älvar och sjöar reglerats, och samtidigt där utbyggnaden av älvsystemet är som störst, som Ragunda, är en av Sveriges fattigaste kommuner. Man kan ju tycka att länet bidragit tillräckligt med värdeskapande till landets välstånd.

Nu öppnar regeringen för ökad återbäring till ”vindkraftkommunerna”, men det är nog lite sent påkommet. Det är också enbart för att kommunerna lättare kan se fördelar med utbyggnaden. Det politiska trycket är hårt för en ökad exploatering, därav utredningen om att ta bort det kommunala vetot. Således har vindkraftutbyggnaden blivit i allra högsta grad en demokratifråga.

Vindkraftutbyggnaden har gått med en rasande fart, med hjälp av subventioner (skattemedel) och utländskt kapital. Utan dessa utländska investerare, främst tyska och kinesiska, hade det inte varit möjligt med denna utbyggnad.

Enligt politiska beslut ska kärnkraften fasas ut och då måste den ersättas. Vi kommer att ha enorma behov av elproduktion, då så mycket ska elektrifieras. Men att tro att kärnkraften kan ersättas med väderberoende vindkraftverk är obegripligt. ”Ett modernt vindkraftverk med ca 2 MW maxeffekt genererar ca 4000 MWh elproduktion per år med en kapacitetsfaktor på 24 procent. Det skulle behövas 2000 sådana verk för att ersätta en reaktor i Forsmark, under förutsättning att det alltid blåser på något av de 2000 verken, men eftersom ett kärnkraftverk har en uppskattad livslängd som är fyra gånger vindkraftverkets, så behövs det 8000 vindkraftverk under jämförbar tidsperiod” (Nordisk Energi nr 4, 2020).

Man behöver inte älska kärnkraft, men man måste förstå proportionerna i elproduktionen, då man ställer stabil produktion mot intermittent väderberoende framställan av el som måste balanseras av vattenkraft och kolproducerad el, vilket just nu görs i denna kalla vinter.

Svenska Kraftnät har ansvar för att det svenska elsystemet är i balans. De räknar med att när det är som kallast kan den planerbara elproduktionen leverera 90 procent av sin maxeffekt, medan vindkraften endast förväntas leverera 9 procent. Svenska Kraftnät har länge varnat för den här utvecklingen och menar att risken är stor för att störningar i effektbalansen kommer att öka de kommande åren i takt med att vindkraften fortsätter att byggas ut.

Elcertifikatsystemet resulterade i en snabb utbyggnad i norra Sverige, men nätkapaciteten har inte byggts ut i samma takt, således har vi elöverskott i norr och underskott i södra Sverige.

Den miljöbelastning som vindkraften åstadkommer talas det för lite om. Vid tillverkning och transporter av vindkraftkomponenter, och vid byggande av tillfartsvägar, elanslutningar, ställverk och inte minst betongfundamenten som är problematiska, åtgår mycket fossil energi, man kan räkna med stora koldioxidutsläpp.

Rotorbladen är tillverkade av kompositmaterial, som inte kan återvinnas, och som i drift släpper ut mängder av mikroplaster. Den biologiska mångfalden påverkas. Rapporter från Tyskland och Norge indikerar att hundratals havsörnar fått sätta livet till och mängder av insekter och fladdermöss stryker med.

Rennäringen påverkas av ingreppen i renbetesland, och hur vi människor påverkas av det lågfrekventa infraljudet det vet vi inte än. Människor som bor i närheten av anläggningarna vittnar om hur deras boende miljö försämras, samt att fastigheterna blir värdelösa. När vindkraftverken är förbrukade återstår enorma miljöproblem vid återställandet av marken.

Jämtland Härjedalen är fantastiska landskap med skogar, sjöar och fjäll. Turist- och besöksnäringarna är stora och ett utvecklingsområde. I dessa tider har mycket omvärderats och stadsmiljön är inte det som hägrar mest. Man har upptäckt andra sätt att arbeta och bo. Naturen har fått större plats i mångas medvetande, behov och liv. Här kan vi se möjligheter att utveckla landsbygden.

Konflikten ligger mellan exploatering av naturen med osäker vindkraftsproduktion och en natur fri från industrialiserad skogsmark, som kan utvecklas med småskaliga näringar till en levande landsbygd. Frågan är vem som tjänar eller förlorar på vindkraftsexploateringen?

Ylva Fjell