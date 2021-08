Debatt: Elen behövs till viktigare saker än serverhallar

Läser med jämna mellanrum om regionens och Östersunds, Krokoms kommun strävan att locka elintensiva företag till länet? Power Region (vad det nu är?) var nyligen ute och beskrev sitt arbete i att locka den typen av företag till Jämtland. Inom de flesta industrier med lite miljötänk och självaktning är trenden den helt motsatta. Var så eleffektiva det bara går, hållbarhet och fossilfritt är snart ett krav från alla kunder.

Serverhallar är passé, en stor lokal där servrar staplas på hög är ingen high tech, inga anställda, inga insatsvaror bortsett från frukostfrallorna. Att få en serverhall liknande den i Luleå (Facebook) som bränner en enorm mängd med fossilfri el för att lagra allt som avhandlas på Facebook i evinnerliga tider. Är det ett vettigt sätt att använda vår fossilfria el? Elen kommer att behövas till viktigare saker som till exempel datorkapacitet för att klara omställningen till AI, tillverkning av batterier, fossilfritt stål eller fossilfria transporter.

I våra företag Hallströms, NVI och NSV har vi stora fossila utsläpp beroende på att alla transporter både in och ut sker med lastbil. Varken Östersunds kommun eller regionen verkar förstå att kraven på fossilfria transporter accelererar snabbt. Under en vecka förbrukar lastbilar som transporterar gods in och ut från våra industrier 10-15000 liter diesel. Vi tillverkar 600 snökanoner varje år på NSV, dessa går med lastbil två gånger i månaden till Grenoble, 300 mil enkel resa, vilket blir cirka 1200 liter diesel/resa.

Jag har under de senaste tio åren drivit frågan om en omlastningsterminal för bil/tåg. Var på studiebesök till Umeås terminal för fem år sedan tillsammans med kommunalråd och kommunchef. En utredning gjordes för tio år sedan (dessutom en mycket bra sådan). Inget har hänt. För tre månader sedan gjordes ett halvdagsseminarium. Inget har kommit ut av detta, utom förmodligen en faktura från Ramboll som ska göra en ny utredning. Kostnaden för en fungerande Combiterminal ligger på mellan 20-30 miljoner och kommer att betyda mycket för befintliga företag i regionen, dessutom underlätta för nyetableringar.

Att sprätta skattemiljoner på olika så kallade projekt med ytterst tveksamma resultat och obefintlig uppföljning och granskning (som endast göder olika konsultföretag) verkar ligga i tiden. De senaste två åren har över 100 miljoner gått den vägen, till exempel ett projekt ”En attraktiv region” som ska få folk att flytta till Jämtland har fått 19 miljoner. Lyckade företagsetableringar finns självklart men om regionen skulle varit avgörande för till exempel Synsams etablering är högst tvivelaktigt (om man frågar Synsam).

Kanske det börjar bli dags att titta på de företag som redan finns (hur deras framtid ser ut) och göra en insats som får en högst märkbar minskning av de fossila utsläppen. Kanske inte lika kul då det förmodligen inte kommer att bli kravlöst och dessutom går att mäta och utvärdera.

Nils Å Hallström