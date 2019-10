Debatt: Erdogan vill ha krig så att han kan sitta kvar

Turkiets president Erdogan visar öppet att han stödjer IS genom att invadera Rojava. Kriget började ta slut men Erdogan vill att kriget ska fortsätta.

Han vill slakta kurderna och ordna en buffertzon 40 kilometer in i norra Syrien. Han vill tvångsdeportera kurderna och ersätta dem med araber vid gränsen, i stället för att hjälpa dem att flytta till sina ordinarie hem.

Att de redan har bombarderat och gått in militärt är inte enda hotet! FSA har bildat en pakt med turkarna som består av Al Qaida Al Nusra och IS soldater. De ska även gå in militärt från Irak. Är det här rättvist?

Folk behöver kunna andas efter kriget, man bör bygga upp infrastrukturen i landet och verka för fred. Än en gång står kriget inför våra dörrar. År 2014 var vi och demonstrerade mot IS och då nämnde vi att det här kriget är inte kurdernas och idag upprepas problematiken inför våra ögon.

Det bor cirka 2 miljoner människor i Rojava, bland annat kurder, araber, kristna, yasidier, turkmener, syrianer och andra etniciteter. Vad händer med dem? Just därför har dessa människor bildat en milis med namnet YPG som står för folkets försvarsenhet. Inom denna försvarsenhet har kvinnorna varit de främsta krigarna mot IS.

Vad händer med IS terroristerna som är fångar? De kommer tillsammans med turkarna (Erdogan) vara vinnarna.

Erdogans parti förlorade Istanbul, Izmir och Ankara och därför vill han ha krig så att han kan sitta kvar. Vi i Europa kommer att vara åskådare där IS och Erdogan har huvudrollerna.

Europa har varit bakbundet länge och Erdogan har hotat med att släppa iväg 3,5 miljoner flyktingar från Syrien. Vad händer om 2 miljoner kurdiska flyktingar tvingas att fly?

Konsekvenserna har inneburit att flyktingarna tagit sig till Europa och att rasismen och de höger konservativa partierna har växt i och med detta. Man har misslyckats med flyktingmottagningen, man har misslyckats med integrationen och det har lett till ökad segregation. Kriminaliteten eskalerar mer och mer i våra städer och otryggheten växer mer och mer.

Jag har aldrig sett en så oberäknelig och farlig president som Trump. Han skapar oro genom införandet av tullar och på så sätt förstör han världsekonomin och blundar för verkligheten. Han har samarbete med Saudiarabien och de bombar sönder Jemen. De slaktade journalisten Jamal Khashagi på en saudiskt konsulat i Istanbul. Turkiet har en hållhake på Trump. Vad är detta för president?

IS kommer att växa igen under turkisk regi och de kommer att vara Erdogans fähundar. Han kommer att använda dem mot oppositionen och mot kurderna för att säkra sitt herravälde. Hur länge ska Europa vara betraktare?

I dag blundar inte världen och det glädjer mig att politiker och människorättsorganisationer i många länder agerar. Alla kan bidra genom att visa solidaritet och på så sätt förhindra massaker och en ny flyktingvåg.

Serhat Uzun (L)