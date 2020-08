Debatt: Fältbiologerna: Låt de sista spillrorna av vår riktiga skog stå kvar

Vi lever i klimatkris och i det sjätte massutdöendets tid. Vi lever också i ett län med mycket skog. Hälften av alla hotade arter är kopplade till skogen och skogen har ett stort kolförråd som är viktigt för att bromsa klimatförändringarna.

Som ordförande för Fältbiologerna och uppvuxen i Jämtland känns det väldigt viktigt att vi i länet gör vad vi kan för att bromsa klimatförändringar och förlusten av den biologiska mångfalden.

Tidigare i augusti skrev Markus Åsling en ledare om Fältbiologerna där han uppmanade oss att, om vi vill rädda klimatet, ska sluta ägna tid åt att skydda gammal skog och i stället gå ut och sätta plant.

Marcus Åsling: Det bästa man kan göra för klimatet är att plantera ny skog, inte skydda den (11 augusti)

Den skog som Fältbiologerna besöker är inte vilken trädplantering som helst. Det handlar om riktig skog med många hotade arter och stor biologisk mångfald. Åsling skriver att den stora mångfald av markägare som finns också ger mångfald i skogen, men om det är sant – varför är då ungefär hälften av alla rödlistade arter kopplade till skogen?

Oavsett markägare blir den allra mesta skogen i slutänden kalhygge och omvandlas till trädplantage. Ett trädplantage hyser långt ifrån den mångfald som en riktig skog gör och ett av de största hoten mot biologisk mångfald är just skövling av skog (Naturvårdsverket 2020). Vi vill skydda de gamla skogarna som annars snart inte finns kvar och vill att de ska stå kvar även när vi blir gamla och har egna barn. Inte bara för att de är vackra men för att vi alla är beroende av dess biologiska mångfald.

De gamla skogarnas värde i klimatfrågan är inte heller försumbar. Åsling skriver om hur nyplanterad skog tar upp koldioxid, men glömmer att den stående skogen tar upp men framförallt lagrar koldioxid och håller den borta från atmosfären. Skulle den huggas ner släpps koldioxiden ut förr eller senare, även om nya träd planteras.

Träd binder in kol i både mark och växtlighet oavsett om det är ett trädplantage eller en gammal skog. Vilken som tar upp koldioxid snabbast är irrelevant – det handlar om att lagra koldioxiden, för att hålla den borta från atmosfären. Och det är en skog tusen gånger bättre på än avverkad skog som blir till pappersmassa och kortlivade produkter där koldioxiden snart släpps ut.

Ju äldre skogen är, desto mer kol finns lagrad i den och i marken under den. Ju mer koldioxid i marken, desto mer koldioxid hålls borta från atmosfären. En skog som är 100 år har under hela tiden lagrat in koldioxid från atmosfären och även om nya trädplantor också tar upp koldioxid, kommer det att ta 100 år innan samma mängd kol har lagrats igen. Så lång tid har vi inte att lösa klimatkrisen.

Vi kräver inte att all trädbeklädd mark ska skyddas utan att det sista spillrorna av våra riktiga skogar ska få stå kvar. Det bästa vi kan göra för klimatet, skogen och oss människor är att låta våra sista riktiga skogar skyddas. Och vi i Fältbiologerna i tänker inte gå ut och sätta plant – vi tänker sätta oss i vägen för fortsatt skogsskövling.

Fältbiologerna via Tove Lönneborg, ordförande