Debatt: Föräldrar om skolflytten: Det finns ett argument som hittills inte fått det utrymme det förtjänar – miljön

Alliansen har lagt fram ett skolförslag som blivit starkt kritiserat och omdebatterat. Under senaste veckorna har det framkommit att förslaget lagts fram under stor tidspress och utan skolornas medverkan eller vetskap. Hundratals föräldrar, barn och lärare är emot förslaget och kräver ett omtag.

Vi har lyft FN:s barnkonvention, den osäkra trafiksituationen, den bristfälliga kommunikationen, det obefintliga bakgrundsmaterialet och den snäva tidsramen men på inget sätt når vi fram. Det enda svaret vi får är att det görs enbart för barnens bästa. För oss är det dock obegripligt.

Vi gör ytterligare ett försök att nå er och allmänheten.

Det finns ett argument som hittills inte fått det utrymme det förtjänar. Miljön. Det kan knappast ha undgått någon att vi befinner oss i en akut klimatkris. Vi har inte många år på oss att minska utsläppen radikalt innan vi når en så kallad ”point of no return” där klimatförändringarna kommer att vara utom vår kontroll och omöjliga att stoppa. Konsekvenserna av det är nästan omöjliga att ta in. Östersunds kommun har förstått att det är akut och har ambitiösa mål. På hemsidan kan man läsa att kommunen därför har som mål att bli fossilfri 2030. Man har upprättat ett Klimatprogram tillsammans med en utarbetad klimatstrategi som innehåller prioriterade satsningar för perioden 2019-2023. Den är bra och vi förutsätter att ni har läst den. I den här strategin finns en rad punkter och i punkt 50 står att läsa:

Skolor och förskolor ska lokaliseras i mindre enheter med närhet till bostäder, för att möjliggöra aktiva transporter med gång och cykling.

Kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson(C) finns med på bild på första sidan på Klimatprogrammet och är dessutom citerad: ”Östersunds kommun bedriver ett omfattande och ambitiöst klimatarbete där vi har beslutat att ligga i täten på väg mot ett hållbart samhälle. Detta ska genomsyra hela koncernen”.

Trots detta har man lagt fram ett förslag som innebär en längre resväg för hundratals elever på både Norra skolan och Odenslundsskolan. Under evakueringsperioden innebär det även ett längre resande för eleverna på Lugnviksskolan. Åtskilligt många fler än i dag kommer att behöva ta bilen då både avstånden och trafiksituationen inte medger cykling. När vi tar upp detta faktum på allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 24 september säger samme Bosse Svensson: ”Just det här projektet kommer INTE att vara ett steg mot det fossilfria samhället”. Vi häpnar! Medvetet agerar man tvärtemot klimatprogram och strategi. Man rättfärdigar sig med att hävda att det bara gäller under den tvååriga evakueringen. Faktum kvarstår dock: klimatförändringarna pausar inte under evakueringstiden och staden kommer framför allt inte att krympa.

Om två år kommer vi som bor i norra och centrala Östersund ha precis lika långt till Parkskolan som i dag och eleverna som bor i Odenslund kommer att ha precis lika långt till Norra skolan.

Problemet, bland många andra, är att man i och med detta skolförslag inte längre tillhandahåller en kommunal skola upp till och med mellanstadiet för oss som bor i norra och centrala Östersund. På så sätt bygger man in i systemet en permanent struktur med längre resvägar och fler som åker bil.

Vi ber att få påminna om punkt 50 i kommunens miljöstrategi. Det här förslaget innebär ju rena tvärtom-språket!

För vilkas skull är det nu ni gör hela den här skolförändringen? Just ja, det är för barnen.

För vilkas skull behöver vi stoppa klimatförändringarna? Just ja, det är för barnen.

Magnus Wiström, Andreas Gottvall, Karin Heideberg, Katarina Nordfjäll, Åse Wiström