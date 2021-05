Debatt: Företagare: En vindkraftspark i Nordbyn-Vallsta är en framtidssatsning för Krokom

Sverige är på väg in i en ny tidsålder. Sverige är på väg ut ur det fossilberoende samhället. Sverige, Jämtland och Krokom har möjlighet att vara med på denna resa. Undertecknade företag som sysselsätter mer än 100 personer uppmanar Krokoms politiker att ta till vara det tidsfönster som just nu finns öppet för att låta pröva förutsättningarna för en vindkraftspark i Nordbyn-Vallsta.

Efter flera års arbete har Krokoms kommun tillsammans med ett antal privata markägare projekterat en investering i vindkraft i Krokoms kommun. Området som är lämpligt för vindkraft har pekats ut av kommunen i en översiktsplan för vindkraft.

Sammanlagt handlar det om cirka 60 vindkraftsverk som tillsammans kommer att producera el i storleksordningen en halv äldre kärnkraftsreaktor, cirka 500 MW. Elströmmen kan komma att användas både i och utanför länet. Vi ser att i dag attraherar billig, lokal och grön el många industrier. Vätgastillverkning, biogas och biodrivmedel, serverhallar och fossilfritt stål är exempel på verksamheter som söker lokalisering där ”rätt” elektricitet finns.

Investeringarna på cirka 5 miljarder kronor innebär mycket arbete med vägar och anläggningar, totalt 1 000 årsarbetstillfällen under bygg och driftstid. Skatteintäkter till region och kommun beräknas vara cirka 20 miljoner kronor under byggtiden och 50 miljoner kronor under den följande driftstiden.

En stor del av vindkraftsverken planeras att ligga på kommunens mark och kommer att, utöver skatteintäkter lämna arrendeintäkter till Krokoms kommun på cirka 100 miljoner kronor under en driftstid på 25-30 år.

Under driftstiden kommer det att betalas ut ”bygdepengar” på drygt 45 miljoner kronor. Dessa pengar kan man avsätta för att utveckla lokala företag med billiga lån där banksäkerheter saknas. Bygdepengen kan också ”förmeras” genom att pengarna kan användas som säkerhet för större engagemang i bygden.

Det är väl känt att vindkraftsparker ofta möter stort lokalt motstånd. I Nordbyn/Vallsta finns närmaste närboende cirka en halv mil från det närmaste vindkraftverket. I kommunens förutsättningar för att få bygga vindkraft anger man i sitt tillägg till översiktsplan ett minsta avstånd på en kilometer.

Vindkraftsverken kommer att ligga inom Njaarke samebys vinterbetesmarker. Hänsyn måste tas till renskötselns förutsättningar. De som lever av renskötsel måste kunna fortsätta sin verksamhet och samexistera med vindkraften. Prövningen av vilka villkor som ska gälla för etableringen ska fastställas efter att planerna prövats av Länsstyrelsen och miljödomstolar. Om bedömningen görs att renskötseln inte kan bedrivas ihop med vindkraftsproduktion kommer hela eller delar av investeringen inte att få tillstånd.

Vi företagare som undertecknat denna debattartikel har uppfattningen att förutsättningar finns för att låta pröva Vattenfalls planer.

Vi vill att prövningen kommer igång så snart som möjligt och att alla goda krafter förenar sig i ansträngningarna att ta till vara den möjlighet som Vattenfalls investering kan komma att ge våra företag och anställda.

Björn Olofsson, Allservice, Valne

Bruno Kempe

Marcus Svensson, Cerny Swensson Åkeri

Stefan Jonasson, ICA Nälden

Johan Rhodin, Johan Rhodin AB

Jonas Vykander, J Vykander Entreprenad AB

Steffen Kannengeisser, Kannegeisser Civil AB

Ingvar Gunnarsson, Krokomsporten

Magnus Kempe, Magnus Kempe Skogsgallring AB

Roine Norrman, Moans Fönsterteknik

Ulf Hallberg, Norrlandsägg AB

Patrik Handler

Janne Hallberg, Pelle & Lisa AB

Pelle Sallin, Pelleskogen AB

Stefan Björklund, Röde Anlägg AB

Anders Jörgensen, Slåtte Naturbeteskött

Anders Arnberg, Smedsåsgården AB

Fredrik Pettersson, Sörgårdens Maskintjänst

David Vykander, Vaplans Transport AB

Jonas Björk, Windpower Service AB