Debatt: Förtäta inte Gustav III:s torg!

Fram till 21 april har allmänheten möjlighet att yttra sig om planerna på att förtäta Gustav III:s torg, då bussterminalen ska flyttas närmare centralstationen. Till ändringen av detaljplanen följer ett förslag att förtäta torget med kontorshus, hotell och bostäder.

Tyvärr är det ett historielöst och förvanskande förslag som tar ett offentligt stadsrum i anspråk till gagn för en vinstmaximerande aktör med monopolställning (Diös).

Förslaget har väldigt låg kvalitet både som koncept och i gestaltningen. Merparten av funktionerna i förslaget (kontor och hotell) är knappast efterfrågade då lokaler redan står tomma i befintliga byggnader i centrum. Vad som behövs i Östersund däremot är bostäder, men andelen bostäder i förslaget är alldeles för liten i förhållande till hotell och kontor.

Förslaget förhåller sig inte överhuvudtaget till karaktären av omkringliggande stadsbyggnad eller landskap i skala (antalet våningar), eller placering (blockering av siktsträckor).

Det konkurrerar och underminerar omkringliggande byggnader med kulturellt värde, bland annat Gamla Teatern och Östersunds bibliotek (med en högre verkshöjd). Byggnaderna är gestaltade med ett undermåligt och generiskt uttryck utan någon förhållning till platsens historia, kultur eller omgivande karaktär. De kunde vara placerade var som helst i världen som i Turkiet eller Kina och heller inte där samspela med sin tid eller kontext.

Det är nu dags att börja bry sig om arkitekturen och den byggda miljön i Östersund. Vad det är för stad vi och kommande generationer ska se i framtiden? Precis som med allting vi omger oss med, oavsett om det är kläder, möbler eller byggnader, bär de på vissa värderingar likt människor. Vad berättar ett igenfyllt torg med en hotell/kontorskub om tillståndet i vårt samhälle egentligen?

Dessvärre verkar inte allmänheten ha fått komma till tals om planerna för Gustav III:s torg. Det saknas en tydlig medborgardialog med arkitekter som förklarar vad detta ingrepp kommer att innebära för det gemensamma stadsrummet.

En viss Winston från Storbritannien sade en gång: ”We shape our buildings, afterwards our buildings shape us”. Att det sker en förändring av busstorget som det ser ut nu är klokt. Men när man ser förslaget måste man fråga sig; är detta verkligen bra?

För att bedöma kvalitet i arkitektur finns det en enkel metod. När man betraktar en byggnad, koncept eller material ska man fråga sig själv, är detta något som kommer att bli bättre eller sämre med tiden?

Synd att man verkar vilja försumma möjligheten att göra Östersunds byggda miljö mer trivsam, uppmuntrande, spännande och inspirerande för både östersundare och folk utifrån. Levande som kommande generationer.

David Grahn Hellberg