Debatt: Moderaterna i Krokoms kommun säger nej till vindkraft!

På kommunfullmäktige 12 maj kommer återigen ärendet rörande revidering av vindkraftsplanen att komma upp, igen. Vi moderater kommer att lägga ett yrkande; att vi säger nej till fortsatt utbyggnad av vindkraften i hela kommunen.

Vi har haft långa samtal med berörda parter och vi har tagit till oss vad som har sagts. De som drabbas värst av vindkraftsetableringar är samerna. Bland annat försvinner betesmarker för deras renar, uppsamlingsplatser försvinner, renarnas flyttleder blockeras och det kommer att bli problem både praktiskt och ekonomiskt att transportera djuren från deras olika betesområden.

Krokoms kommun har valt att vara ett samiskt förvaltningsområde, där vi ska värna om den samiska kulturen. Vi moderater i Krokom ser att eventuella vindkraftsetableringar i kommunen är rent skadlig för den samiska kulturen (och kanske tom olaglig) Därav vårt ställningstagande.

Våra kommuninvånare som bor kring dessa områden, där det nu riskeras att vindkraftsindustrier exploateras, vill bevara sina hemtrakter med den miljö som är där idag, där de kan bruka skogen för bl.a. jakt och vandring i fina vyer. Det är också stor inflyttning till olika delar i vår kommun som vi anser att kommunen ska ta hänsyn till. Opinionen är stor mot att vindkraftparker etableras.

Detta är ett mycket svårt och komplex fråga och vi förstår att det även finns många som vill se en etablering av vindkraft.

Det är stor problematik kring kommunens hantering av arrendeavtal och vår kommun ska vara en seriös och attraktiv affärspartner i alla frågor och saker ska skötas på ett korrekt sätt. Men som vi ser det är revideringen den primära frågan att ta upp.

På grund av just det samiska förvaltningsområdet som Krokoms kommun är, har vi landat i att vi kommer säga nej till all vindkraft i hela vår kommun. Vi kommer att ha ett extra yrkande i kommunfullmäktige 12 maj där vi säger just detta och vi hoppas på att de andra partierna stöttar oss i denna fråga.

Den samiska kulturen och de som bor här ska vi lyssna på och värna om så hela kommunen kan växa!

Moderaterna i Krokoms kommunfullmäktigegrupp