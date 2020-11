Debatt: Öppet brev till Bosse Svensson (C): Vad görs för att de ensamkommande ungdomarna ska få stanna?

Öppet brev till Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande i Östersund, om de ensamkommandes situation

Hej Bosse,

Vi är ett nätverk som främst består av Jämtlandsfamiljer som är eller har varit ideella familjehem till ensamkommande unga i vår kommun och vårt län. I nätverket finns även andra personer som stöttar ungdomarna samt några av ungdomarna själva.

Det är med sorg och stor oro som vi nu bevittnar hur dessa utsatta ungdomar pressas allt hårdare av det svenska orättfärdiga systemet. Senast förra veckan var det tre av våra ungdomar som tog avsked av sina svenska familjer för att fly vidare till Frankrike. De såg ingen annan utväg. De har kämpat i fem år i vårt län och fått avslag efter avslag trots bevisligen fruktansvärda upplevelser och förföljelse i sitt hemland.

Andra Östersundsungdomar pressas hårt av gymnasielagen och för några tickar nu klockan obönhörligt mot det datum då de förlorar sitt uppehållstillstånd trots goda gymnasieresultat. Detta för att de, i dessa coronatider, inte lyckas hitta fast jobb inom de stipulerade sex månaderna.

Och alla har inte ens gymnasielagen som ett sista halmstrå. Ett exempel är två bröder här i Jämtland som kom samtidigt till Sverige i november 2015. Den ene registrerades på kvällen när de anlände och omfattas därmed av gymnasielagen. Den andre registrerades på morgonen efter och faller därmed utanför och har fått avslag.

Den psykiska ohälsan är stor bland ungdomarna och den har inte blivit bättre under deras tid i Sverige. En nypublicerad studie som genomförts av forskare vid Röda Korsets Högskolas forskningsprogram Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) i Oslo visar att en stor andel – närmast fyra av tio – nyanlända barn, rapporterade förhöjda symtom på posttraumatisk stress som kan tyda på risk för förekomst av PTSD.

Andelen bland ensamkommande barn från Afghanistan var ännu större och uppgick till över 56 procent bland deltagarna.

De som deltog i studien kan ha bott i Sverige i upp till fem år vid tidpunkten för undersökningen. Den konstaterade höga andelen som rapporterar dessa symptom kan ses som särskilt oroande då det väcker frågor om barnens nuvarande situation i Sverige, samt om besvären kan ha minskat, varit oförändrade eller till och med ökat under dessa år.

Vi vet att Östersunds kommun gör mycket, främst för gymnasieungdomarna och det är vi tacksamma för. Det är ju ungdomar som förutom att det är våra familjemedlemmar så väl behövs för att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen i vårt län.

De vill inget hellre än att leva, bidra till länets utveckling och verka i Jämtland. De är jämtar och östersundare. Det är våra ungdomar, de är en del av oss och en del av Östersund och Jämtland. Våra ungdomar offras för att svenska politiker vill avskräcka människor som söker skydd från krig och förföljelse från att komma hit. Det är skamligt och djupt ovärdigt.

Vår fråga till dig är vad ni gör för att sätta press på riksdagspolitikerna när det gäller dessa hårt prövade, och av det svenska samhället misshandlade, ungdomar?

Vi jämtar som stöttar dem med vår kärlek, vår omsorg och våra ideella krafter saknar politiker som står upp, höjer rösten och berättar att länet behöver ungdomarna. Kommunalråden i Jämtlands kommuner borde snarast göra gemensam sak och protestera.

Vi träffar gärna dig och andra politiker i länet, tillsammans med några av ungdomarna, för att berätta mer om ungdomarnas situation.

Med vänlig hälsning,

Nätverket #femövertolv