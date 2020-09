Debatt: Öppet brev till länets riksdagsledamöter: Vem av er tar tag i frågan om de undermåliga vägarna?

Öppet brev med anledning av vägarnas undermålighet, ställt till: AnnaCaren Sätherberg (S), Cassandra Sundin (SD), Kalle Olsson (S), Per Åsling (C) och Saila Quicklund (M)

Nu har vi, liksom många andra, stångat oss blodiga med att få till förändring på länets vägar. De har länge varit under all kritik, en uppfattning som vi vet att ni också delar. Men nu är de, om möjligt, bortom under all kritik och är det någon gång som det krisar med att få till förändring så är det nu.

Ett rykande färskt och bisarrt exempel på detta rör väg 340 som vi felanmält. Där har vi många åsikter varav en är avsaknaden av vägmarkeringar. Förutom problemet med själva vägens standard ser man inte heller var den är vilket blir speciellt påtagligt i mörkret.

Trafikverket svarar så här: ”Tyvärr finns det inte pengar att utföra vägmarkering på dessa vägar. Det kommer tidigast att kompletteras under 2021.”

Med det vill vi referera till de transportpolitiska målen, antagna av Sveriges riksdag: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet”.

Att Trafikverket inte följer de transportpolitiska målen eller ens lever upp till sin egen vision är uppenbart. Vad som dock inte är lika uppenbart är hur politiken hanterar detta.

Flera av oss har träffat majoriteten av er under årens lopp och diskuterat vägfrågan och möjliga lösningar såsom lagstiftad lägstanivå. Vi har också fått många löften om att få träffa Trafikutskottet, infrastrukturministern och landsbygdsministern – löften som aldrig införlivats.

Felanmälningar av vägar i oräkneligt antal, dialog med Trafikverket, kommunala och regionala politiker och riksdagsledamöter, medborgarförslag, brev till regionala utvecklingsnämnden, handskrivna brev till ansvariga ministrar, otaliga mejl till desamma, debattartiklar och öppna inbjudningar – inget av detta verkar vara vägen till kontakt och samtal.

Så vilken är det? Vi vill inte tro att det beror på tomma ord och ointresse, men det börjar bli svårt att tolka det på annat vis.

Vi vill omgående ha möten med trafikutskottet, Trafikverkets generaldirektör, infrastrukturministern och landsbygdsministern och undrar vem av er länsrepresentanter i riksdagen som kommer att ordna det.

Vem av er tar stafettpinnen och när? Utöver den frågan önskar vi svar på om era respektive partier anser att Trafikverket lever upp till sitt uppdrag.

Krokoms Växtkraft: Anna Olofsson Frestadius, Jenni Skarp Andersson, Kristina Ernehed, Sara Swedenmark och Susanne Kvarnlöf. Ni har våra kontaktuppgifter sedan gammalt.