Debatt: Öppna moderater: Förlegade regler för homosexuella blodgivare

Denna vecka infaller Östersund Pride, någonting som självfallet ska firas av alla de som kan, och inte minst för alla dem som inte kan eller vågar göra det.

Under denna sommar, så väl som under andra somrar, har det blivit tydligt att det råder blodbrist titt som tätt i Region Jämtland Härjedalen. Men samtidigt som det är blodbrist så tvingades homosexuella män tills i våras att leva i celibat under ett års tid innan de kunde bidra till sjukhusets bloddepåer.

Sedan 1 maj i år är detta förändrat till sex månaders tid. Trots förändringen så är det här regelverket föråldrat och försvårar idag mer än vad det hjälper sjukhusen att rädda liv och att genomföra svåra operationer.

Riktlinjerna är förlegade eftersom de mest bygger på fördomar om homosexuella mäns livsstil och som får till följd att människor som kan och vill donera blod för att rädda liv inte kan göra det. Det här behöver förändras!

Socialstyrelsen har tagit ett par steg framåt genom att den tidigare tiden på ett år förändrades till sex månader. Även om beskedet är välkommet ställer det fortfarande frågan varför homosexualitet ska klassificeras som en form av riskbeteende?

Vårt län behöver fler blodgivare. Problemet med blodbrist är inte kopplat till enbart coronapandemin utan är ett återkommande problem som regelbundet visar sig. Att ge blod till en sjuk patient är inte vilken konst som helst heller då det behöver vara rätt blodgrupp som ges.

En person som ligger inne för en svår operation får alltså hoppas att det finns förutsättningar för dess genomförande om rätt blod finns på lagret, annars skjuts operationen upp. Det finns även behov av plasma och trombocyter som livsviktiga komponenter inom sjukhusvården.

Det är lätt att ta friheter för givna. Homosexualitet slutade att klassas som en sjukdom i Sverige så sent som 1979. Lagen om registrerat partnerskap kom år 1994 och gällde fram till år 2009, då äktenskapsbalken förändrades till att bli könsneutral. År 2014 var första gången en svensk statsminister (Fredrik Reinfeldt) gick i Stockholms prideparad.

Det här är alltså reformer och handlingar grundade i ett förändrat tankesätt som finns i färskt minne. Rätten till kärlek begränsas i land efter land i vårt närområde, Ryssland var tidigt ute och har fått skräckinjagande följeslagare i länder som Ungern och Polen.

Sverige har varit ett föredöme i modern tid i striden för öppenhet, tolerans och respekt, men vägen dit vi är idag kom inte smärtfritt eller snabbt, utan har mer hasat sig framåt.

Frågan om blodgivningen är ett exempel på en fråga som rört sig i ultrarapid. Finns det fog för att att begränsa en stor grupp i samhället från att kunna rädda liv genom att bidra till att fylla på blodreserverna? Nej. Socialstyrelsen behöver ta sitt förnuft till fånga i den här frågan.

Joel Nordkvist

distriktsordförande Öppna Moderater Jämtlands län

Johan Loock

vice distriktsordförande

Therese Dahlgren Ekroth, Alex Ekavall, Linnéa Wigg Victor

styrelseledamöter