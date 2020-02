Debatt: Plastpåseskatten har inget med miljön att göra

Under de sista dagarna i januari röstade riksdagen igenom skatt på plastbärkassar som inte kan användas varaktigt – 3 kronor för de stora och 30 öre för de små. Med butikernas påslag kommer en bärkasse på mataffären kosta 5-7 kronor eller cirka 1 000–1 500 kronor per år i mitt fall.

De som röstade emot var endast M och SD samt en centerpartist som vågade stå emot partipiskan – heder åt denne som tänker själv!

Miljöpartiet och andra jublar och påstår att detta är för att rädda världshaven från plast och vara allmänt bra för miljön. Inget kunde vara mer fel, men det är inget som berör MP. Detta bara är ännu ett exempel på ogenomtänkta lagar initierade av dem. Utpressade av MP har regeringen tvingats införa skatterna hur dåliga de än är.

Fakta är att 8 av de 10 floder som pumpar ut mängder av plast i världshaven ligger i Asien, två av dem i Afrika. Det är inte svenska plastpåsar som förorenar världshaven eller ens Östersjön, eftersom vi är oerhört duktiga på att återvinna material och sedan förbränna (med rökgasrening) det som inte går att återvinna.

En svensk matpåse av plast används dels för att bära hem varorna, dels för att förpacka soporna effektivt. De flesta påsarna är dessutom gjorda av återvunnen plast eller biologiskt nedbrytbart material, men den nya skatten tar ingen hänsyn till graden av återvunnet material eller om det är bara fossilt.

Skatten går inte heller till att åtgärda något av problemen med plast i världshaven, till exempel att lära ut återvinning och bidra med återvinningsanläggningar i andra länder, utan skatten går omärkt in i statskassan.

Det är dessutom så att en tygkasse i bomull motsvarar 7 100 plastpåsar innan den når break-even i miljöpåverkan eftersom just bomullsodling påverkar miljön väldigt mycket. En tygkasse i ekologisk bomull är ännu sämre och motsvarar 20 000 plastpåsar – den måste användas 5 gånger i veckan i 77 år innan den är ett bättre val än plastpåsen.

Men sanningen är att skatten aldrig har varit till för att rädda miljön. Den är endast till för att rädda statens ekonomi när vinsterna av den i princip oreglerade flykting- och migrationspolitiken uteblev.

Plastpåseskatten ska dra in 2,7 miljarder varje år för att kompensera för de ökade migrationskostnaderna (fråga Filipstads kommun om ni tvivlar). Det är dock inget politikerna vill berätta om eftersom det är en fråga de inte vill ta i. Det skulle dessutom innebära att luftslottet spricker brutalt.

Själv har jag läst lagtexten samt förarbetet noga och kommer framöver skattefritt för privat bruk beställa en kartong med 500 plastbärkassar från annat EU-land för cirka 300 kronor inklusive frakt, alltså under 1 krona per påse. Dels sparar jag 1 000 kronor per år, dels blir det en tyst protest mot en falsk miljöskatt.

För miljön i stort är det sämre men det har aldrig MP brytt sig om - de är ett beskattningsparti som har ideologisk lekstuga med andras pengar. MP har inget med miljö att göra – glöm inte det i valet 2022.

Per Edström, Östersund