Debatt: SD: Ann-Marie Johansson (S) missnöjd trots bästa resultatet på länge för regionen

Vi har snart kommit halvvägs in den här mandatperioden med ett helt nytt styre i Region Jämtland Härjedalen. Det är första gången som Socialdemokraterna inte finns med i en styrande position och det anser vi från Sverigedemokraterna vara ett bra tecken och en tro på framtiden. Finns det något kurage hos Socialdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen så borde man be skattebetalarna om ursäkt för hur uselt man skött ekonomin åt regionens invånare under årtionden.

Det är nu ett blågrönt styre utan Sverigedemokraterna, men vi hade gärna sett att vi funnits med i styret av regionen och det oavsett om det är den borgerliga sidan eller Socialdemokraterna som styr. För Sverigedemokraterna kommer vara en garant för att varje skattekrona kommer användas på bästa sätt för regionens invånare och att vi erbjuder den bästa vården som är möjlig. Vi är också en garant för att antalet chefer, tjänstemän och administrationen inte ökar utan vi satsar mer på den vårdande personalen. Oavsett vilken vårdgivare du väljer så ska vårdgivarna ha samma förutsättningar för att kunna ge dig den bästa vården.

Vi sverigedemokrater har nu en stark position som gör att vi kan rösta på det som är bäst för regionens invånare. Det har vi vid flertalet gånger visat genom att ibland stödja de blågröna, ibland Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet.

Vi är ett parti utan prestige och fördomar så vi stödjer de förslag som vi anser är bäst för regionens invånare.

Vi tar absolut inte de blågröna i försvar, men vi förstår att det måste svida hos Socialdemokraterna och Ann-Marie Johansson efter att de sett regionens resultat för 2019. Det var det lägsta underskottet sen 2014. Det är något som vi alla måste glädjas över, även om underskottet hamnade på 170 miljoner kronor.

Att regionen nu kommer få mer i statsbidrag och den höjda regionskatten som röstats igenom gör att för 2020 måste regionen visa på ett rätt stort överskott för att man ska få godkänt trots tider med coronan.

Ronny Karlsson, Anette Rangdag, Bengt Åke Arendolf, Peter Johansson

Sverigedemokraterna Jämtland Härjedalen