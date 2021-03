Debatt: SKR: En modern arbetsmarknad är jämställd

Jämfört med män arbetar kvinnor oftare deltid, har högre sjukfrånvaro, tar ut fler föräldradagar, är oftare hemma med sjuka barn och har lägre livsinkomst. Även om Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex, så finns mycket mer att göra. SKR arbetar för ökad jämställdhet. En nyckel för att lyckas är att vi inte gör skillnad på kön när det kommer till möjligheter och förutsättningar i arbetslivet.

Vi har levt med coronapandemin i ett år nu, och det råder ingen tvekan om att den påverkar arbetsmiljön. Under pandemin har välfärdens medarbetare dragit ett enormt lass. De som arbetar i skolan, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har arbetat hårt under lång tid, exponerats för stress och haft sämre möjligheter till återhämtning. Oro för smittspridning bland chefer och medarbetare, hård belastning på personal inom vård och omsorg, snabb omställning till distansundervisning för många lärare är bara några exempel.

SKR har därför tagit initiativ till en rad insatser. Vi för diskussioner med de fackliga organisationerna inom vård- och omsorgsområdena för att gemensamt hitta arbetssätt som kan stötta medarbetarna under och efter pandemin. Vi har tillsammans tagit fram olika former av stöd och verktyg för att hantera oro, ohälsa och olika arbetsmiljörisker. Vi ser att regioner och kommuner under lång tid kommer behöva satsa resurser på att stötta medarbetarna och hantera pandemins konsekvenser.

Välfärdssektorn är en kvinnodominerad sektor där fyra av fem anställda är kvinnor. Uppfattningar om kön och yrkesval är något som påverkar kommuner och regioner mycket. Undersökningar visar att 20 procent av unga män kan tänka sig att arbeta i välfärden. Samtidigt är cirka 4 procent av förskollärarna och 11 procent av socialsekreterarna män. Här finns mer att göra.

För att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män anser SKR att det är avgörande att utgå från två områden: delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete. Och dessa två områden är inbördes beroende av varandra. För att fler ska kunna arbeta heltid krävs att kvinnor och män i högre utsträckning delar lika på föräldraledigheten och på vab-dagar. Här arbetar kommunerna tätt samman med fackförbundet Kommunal för att heltidsarbete ska bli norm.

Många kommuner och regioner arbetar idag utifrån dessa områden och de övriga punkter som SKR lyfter i programmet Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv. Här är exempelvis möjligheten till kompetensutveckling och karriärvägar en viktig nyckel till en mer jämställd arbetsmarknad.

En jämställd arbetsmarknad kräver också statliga insatser och kommunsektorn har fått stora, men tillfälliga, tillskott under pandemiåret. De utmaningar som välfärden stod inför innan pandemin, med allt fler äldre och få i yrkesverksam ålder kommer att kräva fortsatta och långsiktiga satsningar under de kommande åren.

En modern arbetsmarknad är också en jämställd arbetsmarknad. Med den insikten fortsätter kommuner och regioner – tillsammans med chefer, medarbetare och fackliga organisationer - för att förbättra förutsättningarna för att arbeta i välfärden. Att satsa på välfärden är att satsa på en jämställd arbetsmarknad.

Joakim Larsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation

Ulf Olsson, vice ordförande