Debatt: Skydda ditt mobila bank-id lika väl som din hemnyckel

Rapporterna duggar tätt om både äldre och unga som blivit utsatta för bedrägeri. Mycket går att undvika genom att tänka till och använda sitt sunda förnuft. Här kommer fem tips som ger dig en tryggare elektronikvardag.

1. Skydda ditt mobila bank-id som din hemnyckel.

Ditt mobila bank-id är nyckeln till dina personuppgifter och pengar. Skydda det därför lika noga som nyckeln till din bostad. På samma sätt som du inte lämnar ut din hemnyckel till varken bankpersonal eller företag, så ska du heller aldrig lämna ut koden till ditt bank-id.

Behöver du hjälp med koden, ta då i stället hjälp av en nära anhörig (exempelvis din dotter eller son), som du även skulle ha förtroende att lämna ut din bostadsnyckel till.

2. Det existerar inga telefonförsäljare med fantastiska erbjudanden.

Om företaget som ringer dig verkligen hade ett så pass fantastiskt erbjudande att du måste bestämma dig på en gång, då skulle man inte ringa upp kunder en och en för att berätta det. Nästa gång en telefonförsäljare ringer, tacka då vänligt men bestämt nej. Berätta i stället att du själv kommer att kontakta dem om du är intresserad av deras tjänster eller produkter.

3. Tryck inte på länkar i e-post eller annonser.

Kriminella personer utger sig ofta för att komma från välkända företag eller banker. Kanske påstår de sig vara en nära vän till dig, för att fånga din uppmärksamhet. Ett exempel kan vara banken som ringer och vill skydda dina bankuppgifter, eller posten som säger att paketet är på väg. Kanske skickar din vän ett meddelande på Facebook och berättar att de hamnat i knipa.

Om du känner dig tveksam, ring eller besök banken eller posten först, via din telefon eller dator. Gå in på deras hemsida, men utan att klicka på länken. Har din vän verkligen hamnat i knipa? Ring henne eller honom, i stället för att svara på meddelande via sociala medier.

4. Håll din utrustning uppdaterad.

Genom att regelbundet uppdatera din webbläsare, dina appar och programvaror, täpper du igen kända säkerhetsbrister. Eventuella angripare får då svårare att komma åt dina enheter.

5. Var optimistisk, men tänk kritiskt.

Du kommer långt genom att använda ditt sunda förnuft. Lita på din magkänsla. Om det inte känns rätt, tacka då vänligt men bestämt nej. Det gäller oavsett om det handlar om en stor bostadsaffär, eller om att du köper en liter mjölk på affären. Välj den produkt och det företag som känns rätt för dig!

Och till alla som läser detta. Dagens seniorer var med och byggde vårt underbara land. Visa uppskattning genom att hjälpa din granne och stötta när det finns behov.

Simon Bylund, DataRut.se