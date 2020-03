Debatt: Sluta lämna ut dina kortuppgifter – lägg på luren innan det är för sent

Bedrägerierna fortsätter i jämn takt. De listiga och påstridiga gärningspersonerna lyckas dagligen lura av oss kortuppgifter eller får oss att knappa in vårt mobila bank-id. De vill få oss att tro att vi köper något, stödjer något eller investerar för framtiden. Istället blir vi skinnade på våra ekonomiska medel. Kontot töms på några få sekunder. Det måste bli ett stopp på detta.

Bara föregående vecka har det kommit in runt 200 anmälningar om bedrägeriförsök och fullbordade bedrägerier i region nord. Förundersökning är inledd och ett fyrtiotal av dessa ärenden ligger nu på utredarnas i bord runt om i Norrland. Brottsvinsterna i dessa ärenden uppgår till ca 4 miljoner. För många lurade brottsoffer innebär detta en ekonomisk tragedi av stora mått. Även om vi når framgång i utredningarna och får gärningspersoner dömda för brotten är det sällan att brottsoffret återfår allt de förlorat. I fjolårets statistik ser vi en tydlig minskning av bedrägerier jämfört med 2018. Trenden är positiv, men det är fortfarande för många som blir utsatta för olika former av bedrägerier.

Kan vi göra något åt detta brottsliga fenomen?

Ja, genom att anmäla brotten bidrar vi till att färre blir utsatta i framtiden.

Oavsett hur listiga och finurliga förövarna är i sin kontakt med tilltänkta brottsoffer, ska den som riskerar utsättas inte hamna i situationen att de lämnar ut kortuppgifter, knappar in sitt bank-id eller loggar in med sin bankdosa på uppmaning av förövaren. När samtalet tar en sådan väg, lägger vi helt enkelt på luren. Jag vill nog gå så långt att vi inte ens ska svara i telefon på ett nummer vi inte känner igen. Redan där kan vi minska risken att utsättas. Det är just den kunskapen jag önskar att vi alla tar ett stort ansvar för att sprida till våra vänner, släktingar och anhöriga. Vi behöver särskilt vända oss till våra äldre medborgare då vi ser att personer i åldern 65–85 år är särskilt utsatta för olika typer av distansbedrägerier, företrädesvis via mobiltelefon.

Det har satsats hårt på information i alla möjliga forum, såväl nationellt som lokalt. Trots det fortsätter bedragarna ha framgång. Listen övergår förnuftet, och den trovärdighet som förövaren skapar gör det möjligt att fullborda brottet och därigenom lyckas de föra över stora summor pengar till sina egna konton. Vi behöver därför på ett mycket tydligare och nära sätt ge de som riskerar att utsättas så mycket information och kunskap att de inte lämnar ifrån sig avgörande koder och uppgifter.

Det kommer sannolikt att fortsätta utvecklas olika brottsmodus, det vill säga hur gärningspersonerna väljer att gå tillväga. Oavsett metod, eller innehåll, så måste vi sluta lämna ifrån oss våra personliga koder och kortuppgifter. Vi måste ta detta ett steg längre, vara riktigt tydliga och skarpa i förmedlandet av kunskapen kring bedrägerierna och vad som kan hända. Svara helst inte på okända nummer! Och om du har svarat, avbryt samtalet när det kommer en fråga om dina personliga uppgifter. Ingen myndighet, organisation eller företag jobbar så.

Det är min fasta övertygelse att detta går att begränsa och avsevärt minska. Vi behöver bli mycket bättre på att upplysa varandra och hjälpas åt. Vi behöver helt enkelt sluta lämna ut våra uppgifter till främmande personer. Det är ju trots allt det momentet som möjliggör att bedrägeriet blir av.

Sten Sundin

Kriminalkommissarie, Polisen i Jämtland