Debatt: Svar: En vindpark ger arbetstillfällen och skatteintäkter

I en debattartikel säger Vänsterpartiet nej till vindkraft på Bleka. Det har de all rätt att göra men för att säkerställa att ett sådant beslut är baserat på korrekt information har vi valt att bemöta några av argumenten samt komplettera bilden med viktig fakta.

Debatt: V: Vi säger nej till vindkraft på Bleka i Strömsund (27 november)

Partiet anser att inga nya områden bör tas i anspråk innan en utvärdering gjorts av hur de i kommunen redan byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medfört.

En sådan utvärdering har kommunen redan genomfört. År 2016 och 2019 skickades enkäter ut med frågan om man kände sig störd av uppförda verk och studien visade att en majoritet inte upplever sig vara störd oavsett om man bor nära eller längre ifrån en vindpark. Detta resultat stämmer väl överens med undersökningar som gjorts på andra platser i landet beträffande hur människor upplever påverkan från vindkraft.

Västerpartiet skriver vidare att vindkraft byggs utan kunskap om hur miljön och närliggande byar påverkas. Detta är inte korrekt. Tvärtom finns det gedigen forskning om hur vindkraft påverkar både människa och miljö.

Vindkraft är ingen ny företeelse och bara i Sverige har hittills utförts fler än 50 forskningsprojekt inom Naturvårdsverkets program Vindval om allt från påverkan på människors intressen (till exempel friluftsliv, hälsa och turism) och på enskilda arter (till exempel olika fågelarter och fladdermöss). Det företag som ansöker om tillstånd måste utföra omfattande undersökningar och sedan gör tillståndsmyndigheten en strikt bedömning av möjlig påverkan. Anses risken för påverkan för stor ges inte tillstånd. Här gäller försiktighetsprincipen.

Den svenska kärnkraften är ålderstigen och produktionen kommer behöva ersättas. Samtidigt kommer elanvändningen öka markant framöver, bland annat då industrin ställer om från fossila bränslen. Vindkraften kan bidra med hälften av den el som förväntas behövas år 2040 samtidigt som den pressar elpriset och bidrar till att bromsa klimatförändringen, och därmed i förlängningen till att minska hotet mot djur och natur.

Dessutom bidrar vindkraft med skatteintäkter, ökad lokal konsumtion och arbetstillfällen. Sedan 2016 har drygt 90 miljarder investerats i vindkraft i Sverige och det har medfört 5 659 årsarbeten under byggnation, 10 941 årsarbeten under drift, 150 miljoner kronor per år i fastighetsskatt samt ett sänkt elpris med 6,7 öre per kWh.

Enligt en prognos som utförts av Vindkraftscentrum som är baserad på resultat av uppförda parker skulle en vindpark på Bleka medföra cirka 155 årsanställningar varav drygt 70 regionala, omkring 15 000 övernattningar i närområdet från inrest personal och en lokal konsumtion på 15 miljoner under byggperioden. Till detta kommer omfattande inköp av diverse varor och tjänster från företagen som engagerats för byggnationen.

I tidigare undersökta etableringar har 120–180 företag haft intäkter kopplat till varje projekt. För WPD är det viktigt att så långt det är möjligt anlita lokala förtag.

Med vindkraften kommer också andra möjligheter. Datacenter och batterifabriker håller på att utvecklas till en ny svensk basindustri och när de letar efter platser att etablera sig är tillgången på ny förnybar och billig el ett av de viktigaste kriterierna. Med vindkraft kan en kommun locka till sig dessa industrier som i sin tur medför skatteintäkter och arbetstillfällen.

Vidare kommer WPD att avsätta medel från vindkraftsparken, så kallad bygdepeng, till en lokal vindkraftsfond. Syftet är att bygden där vindkraftverken uppförs ska få ta del av det värde vindkraften skapar.

WPD är ett privat vinstdrivande företag, liksom de flesta andra bolag i Sverige, och som samtliga bolag som idag bygger ut elproduktionen i Sverige på marknadsmässiga villkor (utom Vattenfall som är vinstdrivande men inte privat). Eftersom vi är ett svenskt företag betalar vi skatter och avgifter här som vilket annat svenskt bolag som helst. Samma regler gäller alla svenska bolag, oavsett om de ingår i en internationell koncern, såsom WPD, eller inte.

Avslutningsvis hoppas vi att Vänsterpartiet står fast vid den översiktsplan som kommunen tagit fram där Bleka utpekas som ett område för vindkraft och att man sedan låter tillståndsmyndigheten bedöma om platsen är lämplig med hänsyn till människa och miljö.

Maria Röske, vd WPD Scandinavia AB