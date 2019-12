Debatt: Svar från C: Vi har stoppat extraskatten på drivmedel

I en insändare kritiseras bland annat Centerpartiet för att ha höjt skatten på bensin och diesel samt försämrat reseavdraget. Jag har full förståelse för att riksdagens och framförallt statsbudgetarbetets snåriga processer kan skapa förvirring. Därför är det på sin plats med ett förtydligande vad som faktiskt gäller.

Insändare: Höjd drivmedelsskatt slår hårt mot landsbygden (17 december)

För det första så sker ingen aktiv höjning av drivmedelsskatter nästa år. Tvärtom har C lyckats stoppa en extraskatt på bensin och diesel.

Det som sker är att skatten årligen och automatiskt justeras för inflationen, en så kallad indexering. Det har skett sedan 1994 och är en anpassning till övriga prisökningar i svensk ekonomi.

Under förra regeringen 2017 infördes dock en extra uppräkning på 2 procentenheter, även kallad överindexering, vilket innebar att bensinpriserna ökade mer än inflationen.

I årets budget har C fått igenom en skattesänkning på drivmedel som motsvarar överindexeringen, vilket innebär att bensinpriset bara höjs i takt med inflationen, som det brukar göra.

Inget extra pålägg – ingen extraskatt. Den indexreglerade höjningen är 12 öre per liter för bensin och 8,2 öre per liter för diesel under nästa år. Det är för övrigt en mindre uppräkning än den höjning som skett 2019 med budgeten som M och KD fick igenom – med stöd av SD. Den innebar att uppräkningen av bensinskatten blev 17 öre.

Den automatiska uppräkning som nu sker är den lägsta på många år. 2016 var den exempelvis hela 58 öre. Drivmedelsskatten går alltid upp på grund av indexeringen, men 2020 höjs den ovanligt lite. Detta tack vare C som stoppade en extraskatt på drivmedel.

För det andra, när det gäller reseavdraget så finns det överhuvudtaget inget förslag på riksdagens bord. Däremot presenterades en utredning i somras som den förra regeringen tillsatte. För oss i Centerpartiet är det uppenbart att den utredningen inte kan genomföras. Stora förändringar måste till. Landsbygdens villkor måste vara en bärande del i ett nytt system.

Det är lätt hänt att skrönor kan tolkas som verklighet men jag hoppas att jag med detta rett ut de missförstånd som skribenten för fram.

Per Åsling (C) Trångsviken, riksdagsledamot