Debatt: Svar från M: C måste ge långsiktiga besked för att säkra försvarets framtid i Östersund

Svar på ”Debatt: C: Nu kan Östersund, Jämtland och försvaret utvecklas tillsammans” (13 oktober)

Östersund var tills bara för några dagar sedan den självklara kandidaten för en återetablering av ett infanteriregemente och ett planeringsuppdrag hade redan givits till försvarsmakten.

Efter påtryckningar från framför allt Centerpartiet går nu dock regionalpolitiska skäl före Försvarsmaktens egna tydliga viljeinriktning. Självklart är detta mycket anmärkningsvärt.

Försvarsminister Hultqvist (S) uttalade sig i måndags, och han talar än en gång om Östersunds viktiga strategiska läge och om framtida satsningar. Vad dessa satsningar består av kan han dock inte i intervjun förklara.

Vi moderater har varit tydliga med att vi kommer gå fram inför höstens försvarsbeslut med höjda planeringsramar med 5 miljarder 2026 och ytterligare 5 miljarder för 2027 för att helheten i försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras och finansieras. Med våra resurstillskott skulle även den militära verksamheten i Östersund få bättre möjligheter att växa och utvecklas.

Regeringen och deras stödpartier (C och L) har till slut enats en höjning av försvarsbudgeten för åren 2021–2025. Det är något som moderaterna krävt för att kunna hitta en samsyn om finansiering och inriktning fram till 2025.

Men frånvaron av långsiktiga ekonomiska besked för perioden 2026–2030 från regeringen och dess stödpartier ökar dock risken för ytterligare ett underfinansierat försvarsbeslut. Detta är oroväckande – både för Sverige och för Östersund.

Per Åsling (C) och Daniel Bäckström (C) skriver i sitt inlägg om Östersunds förträfflighet gällande försvarsstrategiskt läge, förbindelser och så vidare. Uppenbarligen ansåg C ändå att Sollefteå uppvisar ännu bättre förutsättningar än Östersund.

Försvarssatsningar på tre orter ökar självklart kostnaderna och S, MP, C och L står fortsatt kvar med ett underfinansierat försvar för perioden 2026–2030. Självklart drabbar detta även Östersunds framtida tillväxt inom försvarsområdet.

Min fråga till Per Åsling och Daniel Bäckström blir därför:

Är Centerpartiet berett att tillföra de medel som fattas och krävs för att säkra en försvarstillväxt i Östersund för åren 2026–2030?

Saila Quicklund (M) riksdagsledamot Jämtlands län