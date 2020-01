Debatt: Svar från M till C: En skattehöjning på drivmedel är inte en sänkning!

Centerpartiets företrädare försöker med konststycket att få en skattehöjning på drivmedel att se ut som en sänkning. Men att en höjning blir mindre än planerat innebär inte att skatten sänks! Vid årsskiftet höjdes skatten på bensin och diesel, alldeles oavsett vad Centerpartiets företrädare påstår. Den sänktes inte.

Debatt: Svar från C: Vi har stoppat extraskatten på drivmedel (30 december)

C kunde valt en annan väg. Man kunde röstat på vår moderata riksdagsmotion om att sänka drivmedelsskatterna med 1 krona per liter. Det hade inneburit en återställning av regeringens extra skattehöjningar på drivmedel under de senaste fem åren. Tyvärr fick inte vår motion riksdagens stöd. C valde att rösta för en skattehöjning.

Vi moderater har visat i vår budget att det hade gått utmärkt att finansiera en skattesänkning på drivmedel om man prioriterat rätt saker i statens budget.

Vi moderater effektiviserar och lägger ned myndigheter och justerar ned biståndet mot FN:s rekommenderade mål.

Vi säger nej till meningslösa byggsubventioner, ineffektiv klimatpolitik, friår, ”familjevecka” och elcykelpremier.

Vi stramar upp migrations- och integrationspolitiken, inför bidragstak, kvalificering för nyanlända i bidragssystemen och inför villkor i försörjningsstödet.

Vi avskaffar även ränteavdragen för lån utan säkerhet, exempelvis kreditkort och sms-lån. Allt detta ger oss utrymme att satsa mer på välfärd och sjukvård, kommunerna, polisen och rättsväsendet, att sänka skatter för alla löntagare och pensionärer och alltså sänka skatten på drivmedel med en krona.

Samtidigt har vi större överskott i statsfinanserna än regeringen och stödpartierna.

Det är dags att sluta använda Sveriges bilister och svensk landsbygd som kassako i statens budget. När riksdagen röstade om drivmedelsskatterna bevisades vilka partier och riksdagsledamöter som inser att de svenska bilisterna är överbeskattade och vad som straffbeskattar landsbygdens människor. Dagens regeringsunderlag (S, MP, C och L) tillhör inte dem.

Jan Ericson (M) riksdagsledamot finansutskottet

Saila Quicklund (M) riksdagsledamot Jämtlands län