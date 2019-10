Debatt: Svar från politikerna: Så här tänker vi kring Körfältsskolan och särskolan i Östersund

Klass 5 blå vid Körfältsskolan har gett oss politiker i barn- och utbildningsnämnden ett öppet brev med anledning av den flytt av elever som kommer ske från Körfältsskolan.

Insändare: Öppet brev till politikerna: Varför ska vi flyttas från Körfältsskolan? (9 oktober)

Vi tackar för ert engagemang och svarar här.

Kommer alla syskon få komma till samma skola? Vi har tagit till oss att detta är en av de viktigaste frågorna i denna förändring och ska göra vad vi kan för att syskon ska få komma till samma skola. Vi kan inte lova någonting just nu men jobbar på för att lösa detta på bästa sätt och kommer tillbaka till er med mer information lite längre fram.

Varför väljer ni att stänga just vår skola? Just nu gör vi många förändringar samtidigt på kommunens skolor. Vi inför en ny stadieindelning eftersom vi måste följa skollagen, det har kommunen inte gjort under lång tid och undervisningens kvalitet har lidit av det.

Samtidigt ska stora renoveringar göras av flera skollokaler, till exempel Lugnviksskolan och Storsjöskolan. När man gör så stora reformer så betyder det ibland att vissa lokaler behöver byta verksamhet för att hela pusslet ska fungera.

Har ni tänkt på att många barn på vår skola har flytt och nu kommit till trygghet i klasserna som ska splittras? Vi har all förståelse och respekt för att det här är jobbigt för många av er elever och föräldrar. Vi förstår att tryggheten i klassen är viktig, vi kommer hjälpas åt och jobba tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för er och för att ni ska känna samma trygghet på er nya skola.

Varför kallar ni det här för en omstrukturering? Eftersom det flyttar in annan skolverksamhet i lokalen och Körfältsskolan alltså kommer fortsätta att vara en skola. En nedläggning betyder att ingen skolverksamhet alls bedrivs i lokalen. Sen förstår vi fullt ut hur detta upplevs av er och era klasser och att ni drabbas av beslutet.

Har ni tänkt på att våra förskoleelever precis har kommit in i sina klasser? Vi har full förståelse för att det känns tråkigt att behöva byta skola när man precis börjat, men vi ska göra det bästa vi kan för alla barn och elever ska få det så bra som möjligt framåt.

Hur kan ni bestämma detta utan dialog med personal och föräldrar? Vi hade gärna sett att tid funnits för dialog med elever, föräldrar och personal innan beslutet fattades. De stora skolförändringar och renoveringar som nu görs i kommunen kan dock inte vänta, de skulle egentligen redan varit genomförda, och därför var vi tvungna att göra processen snabbare än vi hade velat.

Till föräldrarna:

Vi förstår att det tar emot att era barn behöver byta skola och att ni är upprörda över de snabba processerna och beskeden. Ni står era barn närmast och så ska det vara.

Vad gäller eleverna i åk 5 så hade de visserligen behövt byta skola oavsett eftersom Körfältsskolan i dag endast är en F-5-skola.

Som politiker har vi ett ansvar för att skolorganisationen som helhet fungerar i Östersunds kommun, vi har därför ett väldigt stort, viktigt och ibland svårt pussel att lägga. Det är vår skyldighet att se till att alla kommunens barn får en bra skolgång och samtidigt måste vi ta hänsyn till lagar och regler som förändras (som stadieindelningen) samt till kommunens ekonomi.

När vi nu lagt detta stora pussel har vi beslutat att särskolan får ta över Körfältsskolans lokaler till dess att Storsjöskolan är färdigrenoverad. Vi vet att det har pratats om andra planer, och planerats för dessa, men det har aldrig funnits en politisk antagen plan eller budget för en F-9 skola i gamla Palmcrantzskolans lokaler.

Vi behöver nu gå från planer till handling och har därför fattat detta beslut som kommer innebära ett stort lyft för kommunens skolor. Trots detta har vi som sagt full förståelse för att just era barns klasser drabbas samt för er oro och era frågor. Det vi kan lova är att vi ska vi jobba tillsammans för att hitta bra lösningar framåt för era barn på kommunens övriga skolor.

Joel Nordkvist (M), Effie Kourlos (C), Serhat Uzun (L), Andrea Hedenborg (KD)