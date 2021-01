Debatt: Svar från S och C: En opposition utan ansvar i Berg

Svar till: Debatt: M: Mer pengar måste till för Bergs skolor

Vi tror på dialog med kommunens medborgare både i lättare och svårare frågor. Under flera år har Bergs kommun jobbat med dialogmöten för utvecklingsfrågor för föreningslivet, näringslivet och lokalsamhällenas medborgare. Vi är därför positiva att utbildningsnämnden bjöd in till dialog med de som står utbildningsnämndens verksamheter närmast – föräldrar och personal. Att lyssna in och ta med sig ideer, utmaningar och argument till vidare diskussioner är positivt och vittnar om en öppenhet och transparens.

Vi läser Moderaternas debattartikel och konstaterar att de vill ta billiga poänger och skapa oro istället för att föra en dialog. Moderaterna bjöds naturligtvis in till dialogmöten men där ville man inte delta. Moderaterna skriver också att vi hamnar högt i olika rankingar tack vare att vi har bra koll på vad som efterfrågas av våra medborgare. Efter att ha styrt i tio, respektive sex år, kan vi hålla med om det, och mycket beror på den öppna dialog som vi infört under den tiden.

En opposition utan ansvar i Berg. Det är naturligtvis inte konstigt att oppositionen tar friheten att använda en oppositions möjlighet att lägga förslag som inte är finansierade. Bergsmoderaterna skriver att de har 4,5 miljoner kronor mer än majoriteten att lägga på skolan. Det stämmer inte, och det vet så klart moderaterna om.

I det kommunfullmäktigeförslag som lades fram fanns för att finansiera detta också en neddragning på kommunstyrelsens ram med 3 miljoner kronor. Däremot röstade man med majoriteten i kommunstyrelsens budgetförslag och använde därmed de tre miljoner man tidigare yrkad att ta bort. Inget nej, inga förslag till sparåtgärder och ingen reservation till kommunstyrelsens beslut. Där försvann 3,0 miljoner kronor av moderaternas 4,5 miljoner kronor. Man kan inte i kommunens ekonomi både äta och ha kvar kakan.

Vi kommer att fortsätta att aktivt jobba för utveckling av hela kommunen, fortsätta med dialog och den positiva spiral som Bergs kommun befinner sig i. Det gynnar kommunens medborgare, näringsliv, föreningsliv och inflyttning.

Majoriteten i Kommunstyrelsen

Karin Paulsson (S)

Lena Olsson (C)

Bo Karlsson (C)

Kent Rosenqvist (S)

Mia Eriksson (S)

Richard Lundgren (S)

Therese Kärngard (S)