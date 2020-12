Debatt: Svar: Offerdals livskraft kan inte samexistera med vindkraft

Svar på ”Både renar och människor kan acceptera vindkraft” (9 december)

Inlägget återspeglar inte debatten mot vindkraft i Offerdal. Signaturen Leif skriver att opinionen i huvudsak har drivits av Projekt Kaxås med Dan Olofsson i spetsen och att den enbart rör möjligheten till inflyttning i Kaxås.

Vi menar att inget kunde vara mer fel. Den opinion som finns i Offerdal är mycket bredare än så.

Livskraft i Offerdal är en nybildad förening som har en bred förankring över hela Offerdal, vilket kan ses i de över 1000 namnunderskrifter som samlades på kort tid samt i Facebookgruppen med över 600 medlemmar.

Leif skriver att han efter 25 års arbete inom skogsnäringen att renar inte påverkas av vindkraften. Det stämmer inte överens med den bild som renskötarna ger. Vindkraft och rennäring går ej ihop, forskningen talar sitt tydliga språk, läs gärna Anna Skarins forskningsprojekt med SLU.

Det som genererar livskraft i en bygd är de människor som bor, lever och verkar i och för bygden. Man arbetar, betalar skatt, har barn som går i skolan, startar nya företag och genererar arbetstillfällen: en livskraftig bygd ger underlag till skolor, mataffärer, bensinstationer, hälsocentraler.

En arbetstagare genererar 70 000 kronor per år i skatteintäkter. Offerdal hade redan innan projekt Kaxås en positiv inflyttningstrend, och denna har Projekt Kaxås accelererat. Inom ett par år kommer man genom projektet ha fått 100 inflyttande vuxna. Inflyttningen skulle ge upp till 7 miljoner kronor i skatteintäkter per år! Att jämföras med de 3 miljoner kronor per år som arrendeavtalet hade givit kommunen enligt Leifs debattartikel.

Vindkraftsindustrier ger främst sysselsättning under byggtiden, lokalt och externt – under drifttiden är de lokala jobben mycket få, vilket etablerade industrier visar.

Leif påstår att familjer har valt att flytta hit trots att kommunen hade ett arrendeavtal i Nordbyn, denna argumentation förutsätter dock att familjerna kände till arrendeavtalet. Arrendeavtalet var dock inte allmänt känt i bygden och de hitflyttande familjerna var helt aningslösa.

Insändare: Byggs det en vindkraftspark vill vi inte flytta till Offerdal (10 november)

I Offerdal bor det kloka, drivna och pålästa människor! Vi har gemensamt att vi älskar vår bygd.

Det här är inte alls, som Leif skriver, en fråga om prestige eller stolthet. Det är verkligen inte enbart en fråga om Projekt Kaxås, Dan Olofssons investeringar eller byn Kaxås. Det här är en fråga om Offerdals livskraft och det är den vi kämpar för!

Vi vill samexistera med rennäringen, alla fantastiska offerdalingar (nya och gamla, för eller emot vindkraft) och med den natur och de friluftsmöjligheter som vi har här – det är unikt!

Styrelsen i föreningen Livskraft i Offerdal