Debatt: Svar: Politikerna har inte förstått grundproblemet med att äta djur

Centerpolitikerna Aldén och Andersson vill förebygga framtida virussjukdomar genom att fortsätta att producera och äta djur, fast mer lokalt.

Debatt: Svar från C: Ingen hållbar lösning att helt gå över till växtbaserad kost (20 mars)

De har inte förstått grundproblemet och sticker huvudet i sanden. Men det betyder inte att problemet försvinner: nämligen att huvuddelen av alla nya infektionssjukdomar hos människor har sitt ursprung bland djur.

”Vi människor har blivit för många och tar för mycket plats, vi exploaterar djur och natur. Då får vi inte bara kött och mjölk utan också underliga virus”, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på Uppsala universitet, i en intervju med webbtidningen Anlib 15 mars.

Bara i Sverige dödades 106 120 900 kycklingar under 2019. De hålls i byggnader som rymmer tiotusentals individer på väldigt liten plats – som flest 25 kycklingar per kvadratmeter. När så många är instängda på så liten yta under svåra förhållande är det inte konstigt om det ibland uppstår, och sprids, nya virus.

En övergång till ett växtbaserat samhälle är redan på gång. Köttkonsumtionen i Sverige per person har gått ner tre år i rad och ständigt ser vi nya och bättre växtbaserade produkter, ofta svenskproducerade. Pizza, burgare, korvar, gräddsås och mycket mer – ja, i dag kan vi alla få de smaker och typer av mat som vi är vana vid, fast helt växtbaserade.

Ett skifte bort från djurindustri som orsakar pandemier till den säkrare och hälsosammare växtbaserade maten är något som bör ske över hela världen. Min förhoppning är att Sverige blir ett föregångsland i denna livsviktiga omställning.

Martin Smedjeback

- - -

Källor:

”Vi människor har blivit för många och tar för mycket plats, vi exploaterar djur och natur. Då får vi inte bara kött och mjölk utan också underliga virus”

https://anlib.se/nyheter/inrikes/professor-vart-kottatande-orsakar-pandemier/

Bara i Sverige dödades 106 120 900 kycklingar under 2019

https://djurrattsalliansen.se/2020/02/21/over-113-miljoner-djur-dodades-pa-slakterier-i-sverige-2019/

Köttkonsumtionen i Sverige per person har gått ner tre år i rad

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskar-ater-fortsatt-allt-mindre-kott/