Debatt: Svar till Krokoms Växtkraft: Därför kan vi inte ha kvar alla byskolor

Den 12 september skrev Krokoms Växtkraft ett öppet brev till mig som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun. Vissa av frågorna kanske borde ha ställts till tjänstemännen eller till KS/KF och inte bara till mig som ordförande.

Debatt: Hur kan Krokom bli en attraktiv barnkommun genom besparingar och nedläggningar? (12 september)

Det öppna brevet skrevs med anledning av en artikel i ÖP om förskole- och skolfrågan i Krokoms kommun.

Nämndordförande svarar på kritiken: ”Det blev för dyrt helt enkelt” (7 september)

Krokoms Växtkraft önskade i sitt öppna brev svar och förtydliganden i ett antal frågor, här kommer mina svar.

Fråga. Du säger i artikeln att det är ett rimligt avstånd från Kluk till Trångsviken, Kaxås och Nälden. Sett bara till avståndet mellan Kluk och Kaxås är det 14 km enkel väg, att jämföra med t ex 12 km mellan Ås och Krokom. Vad är ett rimligt avstånd och hur bedöms det, på vilka grunder?

Svar: Rimliga avstånd är en svårbedömd fråga. Sveriges Kommuner och Landsting hänvisar till allmänna kommunikationer och att det ska finnas tillgång till detta, men inte hur många avgångar och hur ofta. I januari var vi tvungna att flytta eleverna i 4-6:an i Trångsviken till Nälden, Mellan Trångsviken och Nälden är det också 14 km.

Fråga: Det går tio bussar i linjetrafik under skoltid mellan Ås och Krokom. Krokoms kommun har även avtal med dagbussar som kör elever i Ås till och från skolan och till undervisning i Ås, Dvärsätt och Krokom. Bussarna går 20 mil per dag och kostar 2,2 miljoner per år. Avtalet för dessa bussar upphandlades 2015 och löper till juni nästa år. För elever i Kaxås har det varit väldigt viktigt att anpassa undervisningstiden i Änge utifrån de två bussar som finns i linjetrafik, för att eleverna ska kunna använda sina busskort.

Hur kommer det sig att hur elever åker till undervisning på andra skolor skiljer sig för elever i Ås och Kaxås? Varför skrevs avtalet för dagbussarna på så lång period? Vad händer när det nuvarande avtalet löper ut 2020? När BUN stänger Pärlans förskola i Kluk för att spara en halv miljon kronor undrar vi om du tycker att det är rätt att kommunen lägger cirka 900 000 kronor på bussar för elever som istället kan nyttja linjetrafiken?

Svar: Jag har hela tiden hävdat att skolskjutskostnaden i Krokoms kommun är alldeles för stor. Vi har gjort en utredning som dessvärre inte kom med en lösning. Vi ser nu över vissa skolor och planerar eventuellt för att göra fler specialsalar. Jag skulle också vilja se över om vi kanske ska göra om de små skolorna till F-5 då skulle vissa elever i 6:an slippa åka två dagar i veckan till de större skolorna för slöjd, språk och hemkunskap. Hur avtalet är skrivet vet jag inte. Det får ni fråga dem som upphandlar.

Fråga: 17-18 barn anges som lägstanivå utifrån en ekonomisk synvinkel från kommunens sida för en avdelning på en förskola. Det går ju att ställa sig i kö max sex månader innan ett barn ska börja på förskolan och antalet barn på avdelningar kan variera kraftigt mellan terminer. Dessutom vet ju inte kommunen vilken förskola som föräldrar kommer välja åt sina barn. Hur görs kommunens prognoser på antalet barn?

Svar: Detta är en tjänstemannafråga som jag bett förvaltningen hjälpa mig med:

17 barn som riktvärde per avdelning generar en personalresurs om cirka 3,0 personal. Det är den mängden personal som krävs för att kunna tillgodose 12 timmar, 5 dagar per vecka = 60 timmars öppethållande.

Utifrån arbetstidslagen ska personal kunna ta ut raster och hålla sitt arbetstidsmått.

Utifrån arbetsmiljölagen som omfattar både personal som arbetstagare samt personalens ansvar för barnens säkerhet ska personal helst inte schemaläggas med fler barn än vad man rimligen kan hålla koll på (här använder vi ett riktvärde på fem–sex barn beroende på barnens ålder)

Fråga: Att det blev för dyrt att ha kvar Pärlans förskola i Kluk anges som en av orsakerna till dess stängning och den beräknade ”vinsten”/besparingen på att stänga uppgår till 500 000 kronor. Hur stor är den egentliga besparingen sett till att Krokoms kommun fortfarande betalar för dessa barn, om än i privat regi?

Svar: Besparing på 500 000 kronor gällde både Pärlan och Vikebo. Vi sköt till 250 000 kronor till Pärlan så att vi skulle kunna ha personal där utifrån bland annat arbetstidslagen. Den privata Pedagogiska omsorgen i Kluk får endast barnpengen.

Fråga: Krokoms kommun vill öka i antalet invånare till 16 000 till år 2030 (vilket motsvarar ungefär två nyinflyttade personer per vecka till kommunen från och med nu) och om det ska kunna bli verklighet är bosättning på landsbygden en avgörande faktor. Hur ser BUN:s långsiktiga arbete ut för att uppfylla detta? Anser du att de nedläggningar som BUN genomfört skapar förutsättningar för inflytt och bidrar till arbetet med att vara en attraktiv barnkommun?

Svar: Jag önskar att vi kunde ha kvar varje byskola. Problemet som jag ser det är inte storleken utan att vi kommer att ha problem att rekrytera behöriga lärare. Det är det vi ser redan nu. Jag i mitt uppdrag som ordförande har ett lagkrav på mig som säger att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Det handlar inte enbart om skola/förskola ska finnas i våra byar utan att även företagen letar sig hit, att få fler att utbilda sig till lärare. Vi måste nu invänta vad medborgardialogerna säger innan vi tar beslut hur vi ska gå vidare.

Att vara en attraktiv barnkommun handlar för mig inte bara om att vara i varje by utan att vi kan erbjuda en bra och likvärdig kvalitet för våra barn/elever.

Jannike Hillding (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Krokoms kommun