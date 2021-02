Debatt: Svar: Visst ger vindkraften mängder med jobb

Svar på Debatt: Det talas för lite om vindkraftens miljöbelastning (3 februari)

Självklart ger vindkraftsutbyggnaden mängder av jobb på både lång och kort sikt. De jobb du menar är kortsiktiga under byggtiden är inte kortsiktiga om blicken lyfts något.

För de entreprenörer i exempelvis Strömsunds kommun, som varit aktiva i branschen i drygt tio år, ser dem knappast som kortsiktiga. När det inte byggts i Strömsund har de deltagit i andra kommuner i det som kan kallas arbetsmarknadsområdet.

Även ett antal företag med säte i Krokom deltar i vindkraftsbranschen, men inte i hemmakommunen. Det brukar vara cirka 150 företag engagerade i ett parkbygge från drygt 80 branscher.

Vi har kartlagt en rad byggen och vet att etableringarna ger jobb och affärer lokalt och regionalt. Räknar man årsarbeten handlar det dessutom om fler under drifttiden än under byggtiden, men då utspridda under längre tid, 25–30 år.

Vi har lämnat en prognos till Krokoms kommun vad nämnda park kan innebära i årsarbeten under bygg- respektive drifttid. Vad det skulle innebära för Krokoms företagare kan vi inte säga med säkerhet. Det handlar om vad företagen vill och kan erbjuda. Det är sällan en enskild kommun sitter inne med alla kompetenser som krävs. Men vi visar möjligheterna.

Självklart innebär miljardinvesteringarna likaså möjligheter till jobb och utveckling i bygderna. Det finns väl dokumenterat genom oss och andra.

Samtidigt finns inga garantier för att jobb skapas i varje berörd by eller bygd. Förutsättningarna skiljer sig. Men det finns exempel på hur bybor utbildar sig till de absolut långsiktiga jobben som vindkrafttekniker. I vilket fall gäller att det som sker i grannbyn eller grannkommunen är bra för den egna bygden.

All elproduktion påverkar miljön. Vindkraft, i likhet med andra kraftslag har fördelar och nackdelar. För egen del ser jag vindkraftsinvesteringarna som en fördel och möjlighet för glesbygden. När den byggs efter miljöprövningar och en demokratisk diskussion, helst förd med sakliga argument.

Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se