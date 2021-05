Debatt: Vårdförbundet: I dag hyllas Sveriges alla sjuksköterskor – här är vår önskelista

Den 12 maj, Florence Nightingales födelsedag, firas den internationella sjuksköterskedagen över hela världen, och även här i Region Jämtland Härjedalen.

Landets sjuksköterskor axlar enorma utmaningar under pandemin, det gäller både de som jobbar i frontlinjen mot covid-19 och de som gör avgörande insatser med att beta av vårdskulden i den ordinarie vården.

Vårdförbundet uppmärksammar sjuksköterskornas centrala roll genom att lista det som denna livsviktiga yrkesgrupp efterfrågar mest:

Alla måste hålla i lite till. Allmänheten ser sjuksköterskornas insatser under pandemin och drygt 82 000 har skrivit under uppropet #tackamedlön. Rekordmånga ansökningar till sjuksköterskeprogrammen visar att de unga har fått upp ögonen för detta livsviktiga yrke. Det är glädjande – och nu ser vi ljuset i tunneln i takt med att vi sjuksköterskor vaccinerar befolkningen.

Men faran är inte över än och vi behöver allmänhetens hjälp med att följa myndigheternas rekommendationer ett tag till.

Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Sjuksköterskor vill precis som resten av befolkningen ha sommarsemester i juni, juli och augusti tillsammans med familj och vänner. Inte i maj eller september när familj och vänner går i skolan eller jobbar.

Här i vår region är läget inför sommaren att alla erbjuds fyra veckor semester. Våra regioner och kommuner bör i sommar använda de historiskt stora ekonomiska resurserna från regeringen till att till exempel ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag, så att ordinarie personal får den vila och återhämtning som behövs efter arbete på krislägesavtal med 12,5-timmarspass.

Trygghetssystem som fungerar. Politiken har lyssnat när vi begärt att karensdagen tas bort, åtminstone tillfälligt under pandemin. Vi har också fått gehör för att stoppa utförsäkringarna så att legitimerade sjuksköterskor som fått långtidscovid eller andra sjukskrivningar får förlängd sjukpenning. Vi jobbar vidare för arbetsskadeersättning för de fler än 4 000 sjuksköterskemedlemmar som anmält att de fått covid-19 i tjänsten.

Fler kollegor på sikt. Det är sedan länge brist på sjuksköterskor i regioner och kommuner. Arbetsgivarna bör försöka rekrytera tillbaka många av de 13 200 sjuksköterskor som lämnat yrket. Majoriteten av de som lämnat har gjort det till följd av påverkbara faktorer: lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en rapport från SCB.

Patientsäkerhet via respekt för legitimationen. Under pandemin har bristen på sjuksköterskor lett till att arbetsgivare försöker lösa bemanningen med annan, icke kvalificerad personal. En Novus-undersökning visar att 63 procent av de sjuksköterskemedlemmar som behandlar covid-19-patienter anser att patientsäkerheten har försämrats under pandemin.

Specialistutbildning inom anställningen. 21 av 21 regioner uppger till Socialstyrelsen att de har brist på specialistsjuksköterskor. Lösningen är att fler regioner och kommuner tecknar kollektivavtal enligt en modell för utbildningsanställningar (Akademisk specialisttjänstgöring, AST) som möjliggör studier till specialist med full lön, något som vi behöver göra även här i region Jämtland.

Roger Bergebo, ordförande Vårdförbundet avdelning Jämtland