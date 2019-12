Debatt: Vi kräver en dialog om en ny gruvetablering i Stekenjokk!

Just nu har flera remissinstanser sagt ja till Vilhelmina Minerals ansökan om bearbetningskoncession på Stekenjokk och Levi i Västerbotten och Norra Jämtland, utan att befolkningen överhuvudtaget fått komma till tals.

Våra folkvalda politiker inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Rättvis Demokrati har aktivt beslutat att yttra sig för att gruvan ska få återöppnas och expandera i ett område som precis hunnit återställas från senaste brytningen på 1980-talet. Ett område som rennäringen bedömer vara helt avgörande för sin verksamhet och det naturområde som lockar allra flest turister i både Strömsunds och Vilhelmina kommuner.

Nu hänger nyöppning av gruva på Västerbotten – de flesta myndigheter säger ja till Stekenjokk och vinteröppen Vildmarksväg (1 december)

Dessutom har Strömsunds kommunen arbetat fram en turismstrategi som tydligt påverkas och motverkas av gruvbrytning på just Stekenjokk. Där specificerar kommunen sin vision om att ”Det ska vara enkelt att vara turistföretagare i Strömsunds kommun.

Kommunen och företagen ska tillsammans skapa en hållbar tillväxt med fokus på naturbaserade upplevelser”. Hur rimmar det med gruvverksamhet och tunga lastbilstransporter på kommunens största sevärdhet?

Dessa beslut om gruvdriften har dessutom tagits helt utan att föra en dialog med den befolkning och de företag som direkt påverkas av gruvverksamheten och dess transporter. Längs transportvägen ligger ett flertal bostäder och fritidshus samt företagslokaler bara meter från vägen, och den nylagda vägen är inte anpassad för dessa tunga transporter som kommer gå mellan norska gränsen vid Blåsjön och gruvan på Stekenjokk.

Den enda informationen som vi i lokalbefolkningen fått fick vi på ett informationsmöte i Gäddede, 4,5 mil (!) bort, som dessutom hölls efter kommunens första yttrande.

Under detta möte ställdes många frågor och kritiska röster höjdes mot kommunens hantering av frågan, men de socialdemokratiska politiker som var på plats såväl som Vilhelmina mineral upprepade endast att ”detta endast är ett informationsmöte” och ”svaren på frågorna finns inte än”.

När man läser Vilhelmina Minerals ansökan nämns Frostviken i Strömsunds kommun endast i förbifarten, trots att vi kommer vara de som får de allra största negativa effekterna, och när vi nämns är det med felaktiga och ofta föråldrade uppgifter.

Strömsunds kommun och Vilhelmina Mineral anser sig även ha haft samråd angående rennäringen med vårt urfolk, samerna. Problemet är bara att ingen av samebyarna kom. Samebyarna säger dock tydligt nej till gruvan.

Alla detta omständigheter och Strömsunds kommuns agerande är under all kritik! (Beslutet togs av S, V, SD och RDi i Strömsunds kommunstyrelse. M samt C reserverade sig mot beslutet.) Vi kräver nu en dialog och ett arbete från kommunen som garanterar att de positiva effekterna uppstår och att de negativa effekterna minimeras.

Skärpning Strömsunds kommun!

Skriv gärna under vårt upprop.

August Alvtegen