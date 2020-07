Debatt: Viktigt att satsa på barnen i tuffa tider

Vi vet alla att många vuxna drabbas av negativa effekter på grund av coronapandemin, bland annat i form av stigande arbetslöshet, stor oro för sin egen och familjens hälsa samt de ekonomiska följderna. Mitt i denna oro finns barn och unga. Bris, Barnens rätt i samhället, gick nyligen ut och varnade för att många barn kan få det extra svårt i sommar. I maj tog Bris emot fler än 3 000 samtal, en ökning med 20 procent sedan maj 2019. Samtalen handlar i stor utsträckning om familjekonflikter, våld och ångest. Vi i Centerpartiet arbetar hårt och långsiktigt för att viktiga satsningar som värnar om barn och unga genomförs i Östersunds kommun.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har under de senaste åren beslutat om flera insatser för att på olika sätt hjälpa barn, unga och deras föräldrar. I samband med att Barnkonventionen blev lag 1 januari i år, har fokus på barn och unga ökat ytterligare. Vi satsar på SSPF, en samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal samarbetar för att upptäcka och hjälpa ungdomar i utsatthet. Det finns stödgrupper som vänder sig till barn som upplevt våld, som lever i familjer med psykisk ohälsa och/eller beroendesjukdomar och som är familjehemsplacerade. Kommunen har även ett uppsökandeteam som fokuserar på att identifiera ungdomar och unga vuxna i behov av stöd. Till hösten införs ett Fridsteam för att effektivisera handläggningen av dessa ärenden. Dessutom har familjestödet Bryggan utökats med en tjänst för att kunna nå ut till fler.

Barn- och utbildningsnämnden har nyligen beslutat att, efter goda resultat, permanenta projektet Skolfam som syftar till att stärka skolresultaten hos familjehemsplacerade barn. Vi satsar även på elevhälsan genom att utöka elevhälsoteamet sett till antal elever. Elevhälsan är särskilt betydelsefull i dessa tider för att upptäcka och stötta barn och unga som far illa, eller riskerar att fara illa. Elevhälsan arbetar också förebyggande mot psykisk ohälsa, bland annat genom att utbilda kommunens lärare inom detta område. Utöver detta satsar vi även över 60 miljoner kronor, fördelat på tre år, på omfattande renoveringar och uppfräschningar av kommunens skolor. På så sätt vill vi skapa likvärdigt goda arbets- och lärmiljöer som gynnar både studieresultat och trivsel på varje skola.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att våra politiska beslut prioriterar barn och unga. Vi arbetar därför aktivt och långsiktigt för att tillvarata deras intressen i Östersunds kommun.

Vi vet att konflikter och våld i hemmen tyvärr alltid ökar sommartid och troligen ännu mer i år till följd av pandemin. Under sommarlovet försvinner den frizon som skola och förskola utgör för många utsatta barn. Skol- och förskolepersonal har en betydande funktion i att uppmärksamma tecken på att någon far illa och se till att den drabbade får hjälp. Det är därför nu angeläget att vi alla hjälps åt att se barnen omkring oss, för att upptäcka om något inte står rätt till. Våga fråga och anmäl om du misstänker att någon far illa, det kan innebära stor skillnad för ett barn. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Effie Kourlos, (C), Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Östersunds kommun.

Magnus Rönnerfjäll, (C), Ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden, Östersunds kommun.