DEBATT: Alliansen i Östersund uppfyller vallöften

Ett av de viktigaste vallöftena från Centerpartiet och Alliansen i Östersunds kommun inför fjolårets val var att tillväxten måste fördelas jämnare över hela Östersunds kommun. Under 24 år av socialdemokratiskt styre har utvecklingen gått mot en snedfördelning mellan Östersund och resten av kommunen. Utvecklingen accelererade under den senaste mandatperioden då Östersunds kommun växte med nästan 4000 innevånare. Under samma tid växte till exempel Brunflo, kommunens och länets nästa tätort, inte alls.

Redan 2015 tog en enig Östersunds kommunstyrelse, på Centerpartiets förslag, beslut om att ta fram en utvecklingsplan för Brunflo samhälle. När Alliansen tog över i november 2018 hade den avgående majoriteten fortfarande inte fått igång något arbete med att ens förbereda en plan. Därför satte vi omedelbart igång.

Tisdagen den 9 april i år hade Alliansen fått fram underlag och direktiv för projektet, och kommunstyrelsen tog också beslutet om en bred utvecklingsplan för Brunflo samhälle, som bland annat täcker insatser för utveckling av företagande och näringsliv, kommersiell och offentlig service, skolor, äldreomsorg, centrumutveckling och marknadsföring av orten.

Planen hanteras över flera förvaltningar i kommunen och leds av område tillväxt. Detta är i sig en viktig signal på hur det nya styret i Östersunds ser på Brunflos utveckling. Det är en tillväxtfråga och en hållbarhetsfråga att hela kommunen får förutsättningar att växa.

På samma sätt som vi nu jobbar igenom Brunflos utveckling kommer vi i Alliansen under mandatperioden att arbeta med fler orter och stadsdelar i kommunen. Utifrån utgångspunkten att tillväxten ska fördelas jämnare över hela kommunen. Det är hållbart, smart och rättvist.

Vi välkomnar att vi fick en samlad opposition med på spåret, och hoppas av vi kan ta gemensamma tag för att vända utvecklingen, och möta risken för en motsättning stad-land i vår kommun. Dock drog vi en gräns när socialdemokraterna åter ville föra in frågan om E14 i utvecklingsplanen för Brunflo. Frågan om genomfarten i Brunflo jobbar kommunen redan med, efter Trafikverkets beslut att lägga förbifarten på is. Det hade därför varit bra om den gamla majoriteten hade satt igång det arbete vi beslutade om 2015, så hade övrigt utvecklingsarbete gått i takt. Men för en utvecklingsplan i Brunflo krävdes maktskifte.

Kerstin Arnemo (C), gruppledare, landsbygdsdelegerad