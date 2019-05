DEBATT: Det långsiktiga perspektivet saknas helt när det gäller Kaxås skola

Alla har säkert på olika sätt märkt av de nedskärningar och de centraliseringar som hotar landsbygden, och det är med en oro över framtiden som jag och många med mig kämpar för en dräglig tillvaro här, där vi faktiskt vill bo, med den service som vi har rätt till och som vi i allra högsta grad bidrar till.

Sedan jag och min man flyttade till Offerdal så har vi byggt upp ett företag med flera anställda. Nyligen var vi på en tillställning på Kaxås bygdegård tillsammans med våra medarbetare och inte oväntat lyftes frågan om bygdegårdens framtid, nu när Kaxås skola åter drabbas av nedskärningar.

Skolans matbespisning sker i bygdegården och finns ingen skola så blir det inget tillskott i bygdegårdens kassa, vilket är en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna bedriva någon form av verksamhet där.

Men inte kan man väl behålla en skola för att rädda en bygdegård?

För några veckor sen hade Almåsa Alpina klubbmästerskap. Alla våra barn deltog, trots väldigt olika förutsättningar. På träning och tävling samlas alla från de minsta som nyss lärt sig grunderna till de större som åker de mer avancerade backarna och kanske gärna vill tävla.

Offerdals SK har också haft säsongsavslutning, och jisses vad de har visat att man på glesbygden kan skapa förutsättningar för att konkurrera med de bästa i landet!

Ledarna är helt fantastiska på att ställa upp för våra barn. Medlemmarna får rörelse, frisk luft, och en klubbgemenskap med fler fördelar än jag kan räkna upp. En oro finns dock. Kommer barnen att ha tid och ork att delta i fritidsaktiviteter om deras skola läggs ner?

Men inte kan man väl behålla en skola för att rädda ett par föreningar?

Av alla ställen i världen valde vi att flytta till Offerdal. Jag har flyttat runt mycket i världen, innan jag flyttade till Lund för att studera. När jag träffat min man så valde vi att dra oss norrut och prioritera annat i livet än tidigare.

Att det blev just Oxböle är en slump, men att det blev Jämtland och Offerdal mindre så. Fjällen lockade, samtidigt som vi ville ha rimliga avstånd till flyg, tåg och arbete.

Vi ville inte bo i någon tätort, utan nära naturen. Vi ville ha närhet till skola (även om vi då inte hade barn), service och ett aktivt föreningsliv. Vi hittade vi vårt hem, och här vill vi bo kvar. Här finns allt vi vill ha – förutom just nu tryggheten och vissheten att skolan, servicen och människorna får finnas kvar.

Vi har byggt upp våra liv och vår framtid här. Vi renoverar. Vi driver företag. Vi engagerar oss i föreningslivet. Vi är föräldrar och familjehem, och lever för att ge våra barn den kärlek och trygghet som alla barn borde få.

Men inte kan man väl behålla en skola för en enda familjs skull?

I Offerdal finns butiker, hälsocentral, brandkår, snickare, you name it. Många företagare har valt att bosätta sig här, just på grund av det naturnära läget som ändå ligger nära till ”allt”. Fiber gör det möjligt att arbeta hemifrån. Folk har satsat för att det fortfarande är en levande bygd, och här finns mångfald och kapacitet.

En nedläggning av skolan i Kaxås kommer att innebära att folk drar sig för att flytta hit och driva företag samt att företag på sikt kommer att försvinna, då underlaget som krävs minskar.

Men inte kan man väl behålla en skola för några företags skull?

Ett av våra barn har särskilda behov. Han blir otroligt trött av alla intryck, han har koncentrationssvårigheter och han har svårigheter socialt. Vår prioritet är att han ska må bra.

Skolan är otroligt krävande för honom, liksom för många andra barn, och det känns vitalt att säkerställa att han får all den hjälp han har rätt till och så väl behöver. Lika viktigt känns detta för våra andra barn, när de ska börja skolan. På Kaxås skola får barnen detta, och mer.

Personalen är fantastisk på att pusha barnen lagom mycket, att utmana, att stötta. Skolan är liten, med få elever, vilket gör att barnen får synas på ett helt annat sätt än vad som är möjligt på en större skola. Intrycken begränsas dessutom naturligt, vilket underlättar mycket för vår son.

Men man kan väl inte behålla en skola för en enskild elevs skull?

Nej, man kanske inte kan titta på den enskilda eleven, familjen, företaget, eller föreningen. Men vi bor i glesbygden, där allt är sammanvävt, och där hela perspektivet är så viktigt att ta hänsyn till. Byskolorna är viktiga för att ha en attraktivitet för inflyttning och kvarboende. De är viktiga ur ett samhällsperspektiv i allmänhet och ett landsbygdsperspektiv i synnerhet.

Krokoms kommun har en målsättning att öka invånarantalet till 16 000 till år 2030. Det finns för närvarande folk som vill bygga, leva och bo i Offerdal. Vilken fantastisk ekvation, om man nu bara kan skapa rätt förutsättningar för att få hit dem som vill hit, och behålla oss som redan bor här!

Barn- och utbildningsnämnden hävdar att det inför hösten saknas behöriga lärare i Kaxås och att eleverna därför ska flyttas till Änge. Detta är skitsnack på ren svenska! Behöriga lärare finns, och de vill vara kvar.

Det handlar såklart om pengar. För att behålla Kaxås skola behövs det skjutas till ungefär en halv lärartjänst, för att nuvarande resurser ska få vara kvar, en nödvändighet för att arbetsmiljön ska bli godtagbar och undervisningen ska bli kvalitativ. En struntsumma i sammanhanget. Men det måste ske nu!

Krokoms kommun, det är dags att ta upp huvudet ur sanden och agera!

Någon risk- och konsekvensanalys är inte gjord och den ekonomiska analysen är minst sagt bristfällig, Alltför många frågor är obesvarade och det långsiktiga perspektivet saknas helt.

Krokoms kommun – tycker ni att det är rätt att lägga ner Kaxås skola så ha åtminstone hyfs och mod nog att fatta ett politiskt beslut med all fakta i bagaget, och tills detta är gjort, driv skolan vidare! Det är er uppgift. För allas skull.

Jenni Andersson, inflyttad till Offerdal, företagare, mamma, frustrerad medborgare och stolt glesbygdsbo