DEBATT: Replik från M till C: Straffbeskatta inte landsbygden med skattehöjningar på bensin och diesel

Per Åsling (C) förnekar inte i sin replik att Centerpartiet kommer backa upp regeringens skattehöjningar på bensin och diesel efter årsskiftet.

DEBATT: Svar till M: Direkt felaktigt att påstå att Centerpartiet har övergett landsbygden (21 maj)

Det gör Per Åsling eftersom han vet att C kommer se till att den rödgröna regeringen kan pressa upp drivmedelsskatterna under mandatperioden. Skattehöjningar som försvårar livet för alla de som är beroende av bilen för att få livet att gå ihop.

Skatten på bensin och diesel har höjts kraftigt under den förra mandatperioden. Det skapar stora orättvisor mellan framför allt stad och landsbygd. Priset på bensin och diesel i Sverige är för högt. Men samtidigt tillåter C regeringen att återigen höja skatten på drivmedel. Därför ekar orden från C tomt.

Sverige är ett land med långa avstånd där många saknar alternativ till att färdas med bil. Därför är det fel av regeringen att kraftigt höja skatten på bensin och diesel. Det leder bara till sämre hushållsekonomi och ökade klyftor. Om Centern precis som Moderaterna vill bedriva en effektiv klimatpolitik borde de fokusera på åtgärder som verkligen minskar utsläppen i stället för att straffbeskatta landsbygden.

C stödjer en regering som har slagit fast att drivmedelsskatterna ska fortsätta pressas upp. C har haft möjlighet att ansluta sig till vår motion i riksdagen om att stoppa regeringens planerade skattehöjningar på bensin och diesel. Men C har inte tagit den chansen.

Nu är det Per Åslings parti som ska förhandla fram statsbudget tillsammans med Isabella Lövin (MP) och Magdalena Andersson (S). Och det råder inget tvivel om att de har som tydlig ambition att se till att kommande statsbudgetar innehåller ytterligare skattehöjningar på bensin och diesel.

Saila Quicklund (M) riksdagsledamot

Niklas Wykman (M) skattepolitisk talesperson