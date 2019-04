DEBATT: Svar: Andra myndigheter tar vid efter Migrationsverket

Svar på ”Migrationsverkets beslut att lägga ned kontor i norr hotar både integration och jobbtillväxt” (26 mars)

Region Nord - från Västernorrland och norrut - har de senaste åren genomfört en framgångsrik insats i mottagandet av asylsökande. I denna region har Migrationsverket som mest haft runt 20 000 boendeplatser. Det har varit tider där civilsamhället och kommunerna har fått jobba för högtryck. Det sätter vi stort värde på.

Sedan dess har läget förändrats markant. Antalet asylsökande har minskat kraftigt. I takt med att de som väntat fått beslut i sina ärenden har också antalet asylsökande i mottagningssystemet minskat. Som mest har Migrationsverket haft över 180 000 personer inskrivna, i dag är de 48 000 varav runt 19 000 bor i något av Migrationsverkets boenden.

Därför har också behovet av asylboenden minskat och vi avvecklar successivt boendeplatser. Förra året avvecklades över 20 000 boendeplatser och om ett par år uppskattar vi att behovet uppgår till 12 000 boendeplatser i - hela landet.

För de personer som fått besked om att de får stanna i Sverige är det nu andra myndigheter som tar över, myndigheter vars uppdrag är etablering och integration. Inte minst kommunerna spelar här en central roll.

Samtidigt som Migrationsverket har avvecklat boenden har vi också fått en betydligt stramare budget. Förra året var den 800 miljoner kronor mindre och i år tvingas vi dra ned med ytterligare 1 miljard kronor. Med det följer att vår regionala närvaro minskar eftersom vi varken har underlag eller resurser att vara kvar på alla de orter där vi fram tills nu har varit etablerade.

De prioriteringar som vi tvingas göra geografiskt är främst baserade på kraftigt minskad budget men också på den utveckling vi ser framför oss när det gäller prövning och mottagande av asylsökande.

Vi har under hösten genomfört en pilot som vi kallar Asyl 360 och som i korthet går ut på att en stor andel av dem som söker asyl ska få beslut redan under den första tiden vid ankomsten. Resultaten är mycket goda och vi kommer under året att gå vidare med piloten i de stora inreseorterna Göteborg och Malmö.

Målet är att en så stor andel som möjligt av de asylsökande ska få beslut under tiden i ankomstboendet så att de personer som får stanna också snabbare slussas ut i samhället.

Det här kan innebära att kommunerna i de nordligare länen får en mindre roll under asyltiden, men att fokus flyttas till att ta emot nyanlända. Vår förhoppning är att länens framgångsrika arbete med just dessa fortsätter tillsammans med de myndigheter som är ansvariga för deras etablering.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket