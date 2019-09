Della Ridge tillbaka med ny musik: "Nu finns det låtar att släppa"

Della Ridge bildades redan 2008 när Simon Sjöstedt gick Rockmusiker linjen på Fryshuset i Stockholm. Samma år släppte de sin debut-EP "Bulletproof" och spelade på både festivaler och pubbar.

– Sen tröttnade vi lite på att spela på små pubbar. Det var inget gage och blev sämre för varje spelning. Från början fick man lite käk och nån öl, sen fick fick vi köpa personalmat. Det blev inte så kul och gav inte så mycket, säger bandets grundare Simon Sjöstedt.

2013 gjorde bandet en satsning igen och vann då country-SM vilket genererade fler spelningar och ett sug att släppa ny musik, men det dröjde ända till 2017 innan nästa EP, "Country music from the north" kom.

– Det var lite gamla inspelningar så det var ganska skönt att släppa dem, säger Simon Sjöstedt.

Nu har Della Ridge, som består av Simon Sjöstedt på sång och gitarr, Anton Näsman på bas, Luc Deutschmann på mandolin och kör, Henrik Svensson på trummor, Robert Wirensjö på piano, orgel och kör, Hasse Johnzon på steele samt Johannes Hultman på fiol fått en nytändning.

– Jag har läst en master i musikproduktion på musikhögskolan och under den tiden har jag spelat in musik med Della Ridge. Jag har skrivit låtar och spelat in så det har börjat lossna nu, nu finns det låtar att släppa, säger Simon Sjöstedt.

Han hoppas på att kunna släppa låtar tätare än vad de gjort tidigare. En låt, "The day she walked through the door" som är en duett med Claudia Jonas, har släppts under hösten och två singelsläpp till är planerade innan jul.

– Allt är inte riktigt färdigt. Man vill att det ska låta bra innan man släpper det ifrån sig. Risken är att man har för hög ribba så att det aldrig blir släppt, men förhoppningsvis har den trenden skiftat nu så att det är bra när det är klart i stället för tvärtom, säger Simon Sjöstedt.

Han och flickvännen Amanda Lägervik är på tillfälligt besök i Simons föräldrahem i Aspås. Det var där allt började för länge sedan.

– Jag var 4-5 år när farsan började visa de första ackorden på gitarren, sen fick jag min första gitarr när jag var sju år och en elgitarr när jag var tio, säger Simon Sjöstedt.

Från början var det hårdrock som gällde för Simon. Han tror själv att det var för att trotsa lite mot sin pappas intresse för countrymusik.

– Men allt eftersom tiden gick gav jag vika. I gymnasiet var den en klasskompis som visade en Alan Jackson-skiva, då trillade jag verkligen dit på country och började lyssna mycket och försökte spela, säger Simon Sjöstedt.