Dessa meningar ströks av majoriteten – läs och jämför här

Yttrandena presenteras i sin helhet nedan, först förvaltningens och sedan Alliansens. De meningar som står skrivna i fet stil är de som skiljer sig åt mellan de olika versionerna.

Bakgrunden är att fullmäktige ville ha svar på vilka konsekvenser som Internationella Engelska Skolans etablering skulle kunna få. Uppdraget de skickade såg ut på följande vis:

"Utreda vilka konsekvenser förslaget kommer att få för omkringliggande skolstruktur med särskilt fokus på Körfältskolan, Parkskolan och Lugnviksskolan. Vidare behöver effekterna beskrivas av vad ett cirka 10 procentigt minskat elevunderlag blir för kommunens övriga skolor ur ett socialt, ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv."

Förvaltningens yttrande:

Det är troligt att större delen av de elever som kommer att söka sig till IES kommer att komma från närområdet i Centrala staden. Det bygger på de erfarenheter som finns från tidigare etableringar av fristående skolor i Östersunds kommun. Det kommer då främst att påverka elevunderlaget på Körfältsskolan, Odenslundsskolan, Norra skolan, Fagervallsskolan, och Parkskolan. Till viss del kanske även Lugnviksskolan och Östbergsskolan utifrån dess närhet till Centrala Staden.

I vilken omfattning dessa skolor kommer att påverkas är omöjligt att förutse och måste följas upp över tid. Det troliga är att det kommer att bli en form av dominoeffekt i hur skolorna påverkas. Detta i form av att elever söker sig från en skola till en annan som då öppnar upp för andra elever på den skola som de lämnar o.s.v. Någon eller några av dessa skolor kommer dock inte att behövas inom en överskådlig framtid och då med stor sannolikhet Körfältsskolan och Odenslundsskolan som ligger närmast.

För att ha möjlighet till en kostnadseffektiv organisation för den kommunala verksamheten behövs tidiga beslut om anpassning vid genomförande av skolval, exempelvis begränsning av gruppantal per skola alternativt planering för färre skolenheter.

Även övriga skolområden kommer med största sannolikhet att påverkas med ett vikande elevunderlag och som konsekvens av detta en minskad resurstilldelning till berörda enheter.

Konsekvenserna för kommunens skolstruktur beror också på i vilken takt Engelska Skolan avser att genomföra sin etablering i Östersund både med avseende på antal elever och årskurser.

Något som ytterligare försvårar analysen är det faktum att fristående och kommunala skolor har olika regler för mottagande av elever. Fristående skolor tillämpar ofta syskonförtur och kötid. De kommunala skolorna är skyldig att tillämpa principen om relativ närhet.

Erfarenhetsmässigt blir snittkostnaden per elev för lokaler alltid högre vid en etablering av fristående verksamheter. Den totala lokalkostnaden för kommunen ska fördelas på färre elever. En anpassning av de kommunala lokalerna (minskning) måste därför beslutas så snart möjligt vid etablering av fristående verksamhet. Ersättningen till de fristående skolorna för lokaler baseras på kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev.

Befintlig planering inför kommande 10 år visar att Östersunds kommun har behov av omfattande investeringar i lär- och arbetsmiljö i förskola och skola. Investeringarna handlar om ny-och ombyggnation av lokaler samt utveckla attraktiva och ändamålsenliga lär-och arbetsmiljöer. Revidering av denna planering behöver ske skyndsamt för att motsvara förändrade behov.

Vid kartläggning med hjälp av SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillgänglighetsverktyg framkommer att brister i den fysiska lär- och arbetsmiljön är påtagliga (rapporter finns).

Skolkommissionen skriver i slutrapporten, Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35):

”Resultatskillnaderna mellan grundskolor ökar och ökningen förklaras av att skillnaderna mellan skolors elevsammansättning utifrån familje- och migrationsbakgrund ökar. Denna ökade uppdelning av skolor riskerar att leda till försämrad likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan skolor”

Sammantaget kommer likvärdighet mellan skolorna att minska.

Kommunen kan idag se att nuvarande friskolor är de skolor som har det lägsta socioekonomiska indexet. En skola med högt indexvärde innebär att det på skolan finns fler elever med en familjebakgrund med sämre socioekonomiska förutsättningar, såsom föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå, behov av försörjningsstöd och migration. Detta påverkar resultaten och likvärdigheten mellan skolor. Statistik från SIRIS visar att föräldrar med högre utbildning i högre grad väljer fristående skolor, vilket riskerar att öka segregationen.

Alliansens yttrande:

Det är troligt att större delen av de elever som kommer att söka sig till IES kommer att komma från närområdet i Centrala staden, men vi kan inte med säkerhet veta hur elevströmmarna kommer att gå när en sådan stor strukturförändring sker. Uppfattningen bygger på de erfarenheter som finns från tidigare etableringar av fristående skolor i Östersunds kommun. Förändringen kommer då uppskattningsvis främst att påverka elevunderlaget på Körfältsskolan, Odenslundsskolan, Norra skolan, Fagervallsskolan, och Parkskolan. Till viss del kanske även Lugnviksskolan och Östbergsskolan utifrån dess närhet till Centrala Staden.

Internationella Engelska Skolan (IES) är Sveriges populäraste friskola och kommer sannolikt att leda till att skolvalet aktiveras i högre utsträckning än tidigare i Östersunds kommun samt att även elever utanför centralstaden söker sig sig till IES.

I vilken omfattning de centrala skolorna kommer att påverkas är omöjligt att förutse och måste följas upp över tid. Det troliga är att det kommer att bli en form av dominoeffekt i hur skolorna påverkas. Detta i form av att elever söker sig från en skola till en annan som då öppnar upp för andra elever på den skola som de lämnar o.s.v.

För att ha möjlighet till en kostnadseffektiv organisation för den kommunala verksamheten behövs tidiga beslut om anpassning vid genomförande av skolval, exempelvis begränsning av gruppantal per skola.

Även kommunens övriga skolområden kan komma att påverkas med ett vikande elevunderlag och som konsekvens av detta en minskad resurstilldelning till berörda enheter.

Konsekvenserna för kommunens skolstruktur beror också på i vilken takt Internationella Engelska Skolan avser att genomföra sin etablering i Östersund både med avseende på antal elever och årskurser.

Något som ytterligare försvårar analysen är det faktum att fristående och kommunala skolor har olika regler för mottagande av elever. Fristående skolor tillämpar ofta syskonförtur och kötid. De kommunala skolorna är skyldig att tillämpa principen om relativ närhet. Sannolikt kommer, som sagt, fler föräldrar än tidigare aktivt att använda skolvalet vid en etablering av Internationella Engelska Skolan sett till deras popularitet.

Erfarenhetsmässigt blir snittkostnaden per elev för lokaler alltid högre vid en etablering av fristående verksamheter, men detta är orelaterat till lokaliseringen av IES i just f.d. Palmcrantzskolan. Den totala lokalkostnaden för kommunen ska fördelas på färre elever. Ersättningen till de fristående skolorna för lokaler baseras på kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev.

Befintlig planering inför kommande 10 år visar att Östersunds kommun har behov av omfattande investeringar i lär- och arbetsmiljö i förskola och skola då dessa är eftersatta. Investeringarna handlar om ny-och ombyggnation av lokaler samt utveckla attraktiva och ändamålsenliga lär-och arbetsmiljöer. Revidering av denna planering behöver ske skyndsamt för att motsvara förändrade behov. Flera centrala delar av det underhållsarbete som diskuterades under föregående mandatperiod fullföljdes aldrig fullt ut upp till beslutande nivå utan stannade på det politiska utredningsbordet.

Vid kartläggning med hjälp av SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillgänglighetsverktyg framkommer att bristerna i den fysiska lär- och arbetsmiljön är påtagliga (rapporter finns).

Skolkommissionen skriver i slutrapporten, Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35):

”Resultatskillnaderna mellan grundskolor ökar och ökningen förklaras av att skillnaderna mellan skolors elevsammansättning utifrån familje- och migrationsbakgrund ökar. Denna ökade uppdelning av skolor riskerar att leda till försämrad likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan skolor”

En etablering av fristående skola kan ibland ge vissa socioekonomiska effekter i den befintliga skolorganisationen. IES har tillstånd att etablera sig i kommunen och genom att samarbeta med dem kring lokaler och placering så ser vi att vi kan få ut bästa möjliga socioekonomiska effekt.

Barn-och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) och deras förslagna förhyrning av i f.d. Palmcrantzskolans lokaler. Etableringen löser ut flera av de stora behoven som finns med nya skollokaler i centrala staden. De föreslagna investeringarna på 60 miljoner kronor är långt mer effektfullt använda skattemedel än de tidigare beräknade ca 400 miljoner kronorna som räknades fram tidigare för en renovering av f.d. Palmcrantzskolans lokaler. Detta frigör utrymme för andra skolinvesteringar i kommunen.

Alliansen i Barn-och utbildningsnämnden.