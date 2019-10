Digert program när Bäckedal firade FN-dagen – slutet på långt arbete: ”Vi levandegör mänskliga rättigheter”

– Vi har ett lokalt forum där vi levandegör mänskliga rättigheter. Eleverna har arbetat hela hösten med att ta fram programpunkter, säger Sanna Vuorenmaa, som är elev på Bäckedals folkhögskola och var med och höll i FN-dagen.

Dagen inleddes med en talkshow på temat mänskliga rättigheter. Mikael Andersson, ansvarig utgivare på Tidningen Härjedalen, Ola Nilsson, Förändringsagent och processledare från Part of more, Inga Björk, folkbildare på Bäckedals folkhögskola och Sanna Vuorenmaa, elev på Bäckedals folkhögskola berättade bland annat om vad mänskliga rättigheter betyder för dem, och hur de använder dem i sitt dagliga arbete.

Varje kurs på folkhögskolan har under hösten arbetat fram sin del i programmet under dagen. Fyra utställningar, Handlar vi rättvist? Mat och mänskliga rättigheter, Jämställdhet och Tryggheten vi i Sverige tar för given berättade om mänskliga rättigheter på olika sätt.

– Det blir också klädbytardag, workshops, teater och jojk, säger Sanna Vuorenmaa.

Föreläsaren Ola Nilsson berättade bland annat om hur Förenta Nationerna blev till för 74 år sedan, och varför de finns till, och varför det är är viktigt med mänskliga rättigheter.

– Vi behöver en samlingspunkt och gemensamma regler. Hur hanterar vi utmaningar i vår värld? Jo, genom FN-förhandlingar, säger Ola Nilsson.

En personlighet vi minns: Rosa Taikon brinner för mänskliga rättigheter

Sanna Vuorenmaa berättar att sättet att arbeta på är för att skapa engagemang för mänskliga rättigheter. För att göra det är det viktigt att kunna relatera till det man har omkring sig.

– Folk ska känna att det här berör mig, det här är nära mig. Inte övergripande eller långt bort, utan vi gör det på ett spännande sätt, säger Sanna Vuorenmaa.

