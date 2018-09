Fanny Sterner målskytt när Brunflo sänkte Östersund 2

Målet i första halvleken av Fanny Sterner blev matchens enda när Brunflo vann med 1–0 (1–0) hemma mot Östersund 2 i division 2 mellersta Norrland i fotboll.

– Derby på Åkeräng och vi gick in till matchen med förhoppning att behålla vår fjärdeplats i tabellen. Vi inledde bäst men utan att skapa några riktigt heta chanser, men så fick vi en hörna efter 15 minuter som tog träffade ryggen på en motståndare och vidare in i mål. Resten av halvleken var ett ställningskrig där IFK Östersunds bästa kvitteringschans kom på ett närskott som vår målvakt My Larsson parerade. Andra halvlek fortsatte som den första, mycket kamp och få vassa chanser. De få avslut som uppstod under gick oftast över, utanför eller mitt på målvakterna som inte behövde göra några avancerade räddningar. Sett till 90 minuter tycker jag att vi vinner rättvist. Härnäst väntar Häggenås och vinner vi då blir vi länets bästa lag i division 2, helt ok för en nykomling som fick en friplats i serien och hade som mål att inte åka ur, kommenterade Brunflos tränare Mikael Olovsson.

Med två omgångar kvar är Brunflo på fjärde plats i tabellen, och Östersund 2 är på sjätte plats.

I nästa match möter Brunflo Häggenås borta på söndag 23 september 15.00. Östersund 2 möter Krokom/Dvärsätt lördag 22 september 13.00 borta.