Beskedet efter oroande bilderna i IFK Östersunds storseger: "Gjorde jävligt ont"

Men det såg ut att ha kunnat gått riktigt illa för IFK Östersunds lagkapten, Emma Ljungdahl.

Efter knappa halvtimmen spelad blev hon liggandes kvar i gräset, fick mer eller mindre bäras ut och sågs efteråt hoppa på kryckor.

Efter matchen var det ändå med ett leende hon kunde berätta om de oroande bilderna.

– Det är bara en lårkaka. Men det fanns inte en chans att jag skulle kunna spela vidare. Förhoppningsvis är det kortvarigt, men det gjorde jävligt ont.

Men det var inte bara för att skadan var lindrig som hon drog på smilbanden. IFK Östersund lyckades dessutom vinna övertygande mot Domsjö med 4–0.

Hemmalaget tog tag i taktpinnen från start och dikterade villkoren fullständigt. Dock utan att lyckas vaska fram allt för många chanser.

De flesta var nog beredda på att gå in i halvtid med ett 0–0-resultat. Då slog Lisa Ederwall till med sitt första mål för säsongen precis innan paussignalen ljöd.

– Jag ser att Nathalie (Johnson) tar en löpning, slår den snett inåt bakåt och så bara placerade jag in den, säger målskytten.

Det blev lite av en ketchup-effekt till den andra halvleken då det bara dröjde tre minuter innan Rebecka Johnsson kunde trycka in 2–0 på hörna.

Domsjö lyckades då och då sticka upp i enstaka anfall. Men det hettade aldrig riktigt till.

I stället var Nathalie Johnson påpasslig när hon snappade upp en misslyckad inspark och mycket elegant lobb-sköt in 3–0 och därmed stängde matchen i den 83:e minuten.

My Jonsson ville dock inte vara sämre när hon bröt sig in från vänster och placerade in slutresultatet till 4–0.

– Det visar att vi är bra, säger Ederwall om att det blev fyra olika målskyttar i matchen.

Vad tycker du om er start så här långt?

– Vi har börjat hitta vårt spel, men har fortfarande mycket kvar att jobba på.

Vad är det du känner att ni kan göra bättre?

– Vårt passningsspel.

Är det några stora skillnader när ni nu har Adam Mattiasson som tränare?

– Vi har en annan formation i laget och sen spelar han lite utifrån match också, så laget varierar ganska mycket. Det är kul och bra konkurrens.

I och med segern tog sig IFK upp på en delad andraplats, tre poäng bakom favoriten Sunnanå. Nästa match spelas den 19 maj när man tar emot Luleå SK på hemmaplan.