Storförlust när Jemtland föll mot IBF Dalen i Musköten

Jemtland hade en riktigt tung match borta mot IBF Dalen, och förlorade med hela 5–10 (2-3, 2-2, 1-5) i division 1 Norrland i innebandy.

– Jag är väldigt nöjd med killarnas prestation idag. Vi åker upp med tolv spelare varav tre gör debut i division 1. Inledningsvis var dock inte alls alerta och hamnade i underläge snabbt, men vi justerade vårt försvarsspel och kom in i det. Långt in matchen är vi med och ligger under med 4–5 efter två perioder och 5–6 i början av tredje, men Dalen är något starkare än oss och kan gå ifrån på slutet. Stort plus till Isak Timan hos oss som visade klass matchen igenom, vill också plussa för Kristoffer Carlsson som ledde laget på ett föredömligt sätt, tyckte Jemtlands coach Pär Malmrot, efter matchen.

IBF Dalens mål gjordes av Vidar Mårtensson 4, Christoffer Dahl 2, William Holmlund 2, Gustaf Rönnholm och Philip Sandström, Jemtlands av Isak Timan 2, Kristoffer Carlsson, Markus Rud och Olle Domander-Ivarsson.

Resultaten i sista omgången innebär att IBF Dalen slutar på tredje plats och Jemtland på elfte plats. IBF Dalen är därmed klart för kvalspel och Jemtland åker ur serien.