Tuva Bystedt målskytt när Brunflo sänkte Selånger 2

Målet i andra halvleken av Tuva Bystedt blev matchens enda när Brunflo vann med 1–0 (0–0) borta mot Selånger 2 i division 2 mellersta Norrland i fotboll.

Brunflos tränare Mikael Olovsson kommenterade matchen:

– Vårt tuffaste motstånd så här långt i serien, men 13-åriga Tuva gav oss tre värdefulla poäng! Med en skadefylld trupp fick hon idag chansen och visade att hon förtjänade den! Med en 3-5-2 uppställning idag öppnade vi dock matchen darrigt och hade tur som inte låg under efter 15 minuter. Sedan jämnade vi ut spelet mot ett Selånger som var det bästa lag vi mött så här långt. Då man möter andra föreningars andralag vet man aldrig vad de ställer upp med, idag var de fysiskt starka och mycket löpvilliga. Vår trebackslinje gjorde dock ett fantastiskt jobb hela matchen. I den andra halvleken böljade spelet fram och tillbaka och så i den 54:e minuten kom matchens enda mål. Trettonåriga Tuva Bystedt bröt in från högerkanten och avlossade ett hårt skott som målvakten fick fingrarna på, men bollen letade sig in i mål. Vi hade sedan en stenhård frispark i stolpen från 30 meter av Johanna Sahlin. I matchens sista spark sköt Selånger ett hårt distansskott i stolpen, men närmare än det kom de inte. En härlig Seger, även om ett oavgjort resultat kanske bättre speglat matchbilden. Matchen lirare utsågs Emilia Olsson till och det är svårt att inte även nämna 13-åriga Tuvas insats i dagens match. Nu blir bussresan hem så mycket roligare!.

Selånger 2 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Brunflo har fem poäng.

I nästa omgång har Brunflo Krokom/Dvärsätt borta på Hissmovallen, fredag 24 maj 19.00.