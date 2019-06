IFK-kaptenen självkritisk efter derbyförlusten: "Får ta på mig första målet"

IFK Östersund hade släppt in nio mål under seriespelet inför lördagens derby. Under lördagen släpptes hela tre in i en och samma match.

– Tidigare har lagen fått jobba hårt för målen. I dag känns det som att de får tre billiga mål. Jag får vara ärlig att säga att jag får ta på mig första målet, säger lagkaptenen och mittbacken Emil Jonasson.