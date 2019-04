IFK Östersund förlorade premiärmatchen – stjärnförvärvet hyllas: "Väldigt bra med bollen"

IFK Östersund premiärspelade i division 2 Norrland under lördagen, första matchen spelades på bortaplan mot en av förhandsfavoriterna Piteå IF. Efter 10 minuter tog Piteå IF ledningen genom Gustav Rönnbäck Wallin.

– Inledningen av matchen kändes som en klassisk premiär. Det var inte så mycket organiserat spel, det blev mest dueller och omställningar. Det var i en omställning som Piteå gjorde sitt första mål. Vi är där, men bollen studsar förbi en fot och mellan två ben. Till slut rinner den in bakom Patrik Kvarnlöf i målet också, säger Daniel Doverlind, tränare i IFK Östersund.

Med drygt fem minuter kvar till halvtidsvilan fick Piteå en straff, den förvaltade Tetteh Komey på bästa möjliga sätt.

– Det är en av våra försvarare som sträcker ut ett ben som Piteå-spelaren lägger sig över. Om det var en touch, så var den liten. Vi är inte helt nöjda med den straffen.

2–0 var ställningen efter den första halvleken.

– Trots att vi låg under så trodde spelarna fortfarande på det inför andra.

IFK var bättre i den andra halvleken, i matchminut 56 reducerade Viktor Ageskär på nick.

– Vi spelar upp oss. Vi får in målet på en hörna. Sedan trycker vi på för ännu fler mål framåt. Vi har en frispark i stolpen, något skott precis över och många farliga inspel i deras straffområde.

Men närmare än så kom aldrig IFK Östersund. Däremot fick laget viktiga svar att ta med sig vidare under säsongen.

– Vi fick se att vi kan fajtas med lagen i toppen. Vi har där att göra. Om man tittar på farliga målchanser i matchen så är det väldigt jämnt. Spelarna är givetvis besvikna för att de förlorar matchen, men besvikelsen handlar inte om att de inte räcker till.

En lagdel som kommer bli viktig är mittfältet, där IFK:s stjärnvärvning Sebastian "Batti" Lundbäck visade vilken nivå han håller.

– Centralt mittfält kliver fram idag, både Adrian Andersson (ny från Alsen) och Sebastian Lundbäck. Adrian har en mer defensiv roll och han står rätt i princip hela matchen. "Batti" är väldigt bra med bollen, han kan både skapa lugn och öka tempot i spelet. De vann absolut matchen i matchen, säger Daniel Doverlind.

Nästa match för IFK blir på hemmaplan mot Umeå FC Akademi, kommande söndag.

Piteå IF–IFK Östersund 2–1 (2–0)

1–0 (10) Gustav Rönnbäck Wallin, 2–0 (37) Tetteh Komey, 2–1 (56) Viktor Ageskär.

Publik: 314

Domare: Oskar Nilsson, Luleå.