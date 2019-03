Ytterhogdals dåliga första halvlek förstörde mötet med Gefle: "Visade alldeles för mycket respekt"

5–0 till Gefle IF efter en halvtimmes spel och det var den lördagen..

Ytterhogdal ryckte visserligen upp sig i den andra halvleken och spelade då 1–1 men det var så dags då.

– Vi startade riktigt segt. Jag tror vi fastnade lite i tänket att vi är ett division-2 lag och de från ettan. Inte att vi skulle komma hit och bara backa hem, mer att vi lät den hålla i bollen och kontrollera matchen, säger Tyrese Owen och fortsätter:

– Medan vi i andra visade vi att vi VILL spela i en högre division. Vi vill vara med på den nivån. Det gjorde vi verkligen inte i första.

Innan matchen berättade tränaren Adrian Costello om att han är allvarlig med en satsning mot ettan. Därför blev det en smärre chock när GIF gjorde fyra mål på dryga tio minuter och ledde med 5–0 i halvtid.

Se höjdpunkter och mål här:

En snabb reducering efter 40 sekunders spel i andra halvlek gav Hogdal ändå lite självförtroende och man spelade med en helt annan pondus resterande tid.

Var det lite för mycket respekt från er sida i första?

– Ja, alldeles för mycket. I andra var vi mer aggressiva, mer "in their faces". Vi har hållit nollan i tre raka matcher och vi borde ha tagit med det in i matchen från start och inte gett dem den respekten vi gjorde.

– Hade vi gjort det hade vi definitivt fått ett bättre resultat med oss, säger Owen.

Den 1.96 cm långe försvararen har varit en viktig injektion sedan han skrev på för YIK i början av mars. Och kontrasterna från att bo i London till att bo i Norrlands inland kunde inte vara större.

– Haha, det är väldigt annorlunda. VÄLDIGT. Men jag börjar vänja mig. Trots det, ser jag stora fördelar med att vara här. Det finns inte nåt som distraherar mig från att bara fokusera på fotboll.

– Plus att nästan hela laget pratar engelska också vilket är en fördel så klart.

Men det måste ha varit märkligt första resan dit, bara en massa skog överallt.

– Haha, ja, så klart. Men som sagt, börjar vänja mig.

Med sin långa hydda är det många som redan börjat känna igen honom.

– Alla är himla trevliga dock, säger den lika trevlige Tyrese Owen.

Gefle IF–Ytterhogdals IK 6–1 (5–0)

Målen: 1–0 Julio Fernandes, 2–0 Julio Fernandes, 3–0 Nils Nilsson, 4–0, Julio Fernandes, 5–0 Julio Fernades, 5–1 Kyle Sambor, 6–1 Isac Rojas.

Domare: Rambod Beigi

Publik: 163.